經前症候群影響情緒 中藥穩定「荷爾蒙」煩惱

▲「鬱金」可疏肝，但需經醫師處方用藥。 （照片提供／高銘偵）

文／高銘偵

「一下晴天，一下陰天，一下春風吹來，一下打雷…是誰在控制…是誰在控制…翻臉像翻書，心情、身體不聽我使喚…心情、身體，就好像是別人的」這是台語金曲歌后李竺芯所寫的「荷爾蒙」歌詞，當中非常的貼切描述了女性月經前後的身體及情緒的變化。

在門診中，常遇到有女病患抱怨，月經前特別會發生偏頭痛，尤其是太陽穴附近，也有人抱怨月經前乳房脹痛及情緒起伏波動很大，這也容易造成夫妻關係緊張，甚至因小事爭吵；也有人難入睡、狂長青春痘，甚至容易嘴破；這些症狀其實都是荷爾蒙的變化引起的，也就是西醫所謂「經前症候群」，西醫一般是症狀治療。

請繼續往下閱讀...

中醫治療則使用柴胡疏肝散、加味逍遙散、一貫煎等疏肝理氣、放鬆情緒的方藥，經前乳房脹痛會加強使用疏肝的鬱金、川楝子，或柔肝的玫瑰花、合歡皮等；經前嘴破加重生地、麥冬等單味藥；有些人會特別表現出月經前水腫，嚴重者甚至在月經前後體重會差2公斤以上，臨床上使用澤蘭、澤瀉、車前子、薏仁來幫助排水利濕，並再三叮囑這些女性在月經前不要食用過多加工食品及含鈉的食物，以免水分滯留，造成水腫。

荷爾蒙是上天給女性的禮物，讓女性漂亮皮膚有彈性，能排卵有月經，具有特殊保護作用，例如雌激素可降低膽固醇來保護心血管，有些女性害怕她來，又很害怕她不來，討厭她來又討厭她不來，就像歌詞最後「起起落落…快樂快樂because of my荷爾蒙…哎…迷人的煩惱」真是說到所有女性的心坎裡啊！

（作者為台北、林口長庚醫院中醫婦科主治醫師）

