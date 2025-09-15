婦人就醫心臟驟停 基因檢查揪遺傳性「肌強直」

自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

2025/09/15 05:30
▲圖2：握手後，手部出現明顯的肌強直。（照片提供／李光永）

文／李光永

▲圖4：患者手部出現明顯的肌強直。 （照片提供／李光永）

1名中年女性因肌肉無力求診，於肌電圖檢查時發生心臟驟停，經CPR插管搶救後，住進加護病房。隨後醫師發現來探病的兒子有典型肌肉疾病的消瘦面容，懷疑該病人罹患遺傳性的肌強直型肌肉萎縮症（myotonic dystrophy）。母子兩人經基因檢查後確定診斷。目前該病患尚無法脫離呼吸器。

▲圖1：和患者握手。（照片提供／李光永）

兒子出現典型面容消瘦症狀

▲圖2：握手後，手部出現明顯的肌強直。（照片提供／李光永）

肌強直型肌肉萎縮症是歐美成人最常見的肌肉萎縮症。在台灣發生率較低，但仍有不少患者。該病由微衛星基因重複序列過長所造成，屬於顯性遺傳。因此父母當中的1位若帶有這種基因突變，則子女有一半的機會也會得病。

不幸的是，下一代通常症狀更為嚴重，甚至在嬰兒或幼年期就會發病。有的父母則是生下了不健康的小孩後，才發現自己竟然帶有突變基因。

肌肉萎縮威脅心腦腸胃

此病的特徵是肌強直，即肌肉收縮後無法順利放鬆，例如握手後或被敲擊後都可被誘發出來（圖1至4）。除了肌肉無力萎縮，心臟、腦部、腸胃等器官都會出現症狀，尤其以心律不整最具威脅性。

每年應做心電圖、超音波

病人可能原先只有輕度傳導阻滯或心房顫動，卻突然間會心臟驟停，或者直接出現需要電擊急救的心室顫動等心律。因此病人每年都應做1次24小時心電圖，以及心臟超音波，評估是否有潛在風險。必要時，應放置節律器或去顫器，確保生命安全。

此病目前沒有根本治療藥物，造成許多病患寧可在家拖到嚴重才看診。所幸歐美國家積極發展核酸治療，最近獲得突破並首次進入臨床3期。其他也有幾種藥物在做1期與2期的臨床試驗，國內也有台大、榮總等提供這樣的機會。希望未來幾年能看到有效的核酸藥物上市。

9月15日是國際肌強直型肌肉萎縮症日，各國都以綠燈點亮標的建築，喚醒世人對該病的意識，希望藉此集合各界之力，共同對抗這棘手的疾病。

（作者為基隆長庚醫院神經內科主治醫師）

