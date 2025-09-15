自由電子報
戶外戲水沒防曬 烤成紅蝦急就醫

2025/09/15 05:30
戶外戲水沒防曬 烤成紅蝦急就醫

▲患者肩膀嚴重曬傷。 （照片提供／徐嘉琪）

文／徐嘉琪

戶外戲水沒防曬 烤成紅蝦急就醫

▲夏日豔陽恐使皮膚曬傷，醫師建議戶外須做好防曬；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

40歲李先生假日帶著小孩在戶外游泳池玩水，下水前忘記擦防曬，在毫無防備下享受陽光。回家後，他的肩膀嚴重曬傷，「就像隻煮熟的蝦子一樣」，隔天更痛到無法背著肩背包上班。至皮膚科檢查發現，李先生肩膀為一度曬傷，透過塗抹局部外用類固醇，和使用保濕修復乳液，李先生肩膀疼痛泛紅的狀況逐漸改善，嚇得他再也不敢不擦防曬乳出門。

戶外戲水沒防曬 烤成紅蝦急就醫

▲醫師替患者做雷射治療；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／徐嘉琪）

嚴重暴露紫外線急性發炎

曬傷是皮膚因過度暴露於紫外線而產生的急性發炎反應，一度曬傷皮膚會出現泛紅、輕微疼痛和灼熱感；二度曬傷除了紅腫，還會出現水泡；三度曬傷的情況比較少見，通常是在極度嚴重曝曬後發生，可能導致大片水泡、皮膚壞死，甚至伴隨發燒、噁心、脫水等全身性症狀。

曬傷後快冷敷或冷水淋浴

當發現自己曬傷後，需趕緊躲到陰涼處，並透過冷敷或冷水淋浴10-15分鐘（避免冰塊直接接觸），以免皮膚持續受傷。

由於曬傷會使身體脫水，一定要多喝水補足流失的水分。通常醫師會給予局部外用類固醇藥膏，若是疼痛難耐，可以服用非類固醇類消炎止痛藥（NSAIDs），有助減輕疼痛與發炎。沐浴後可以使用含神經醯胺、燕麥萃取等修復成分的乳液，建議可以冰鎮後再使用，更能提供舒緩效果。

很多人會問：「醫師，曬傷後出現水泡，我可以自己戳破嗎？」由於完整的水泡就像天然的保護層，可以避免傷口感染，如果皮膚出現水泡，千萬不要自行刺破，若覺得水泡過大或感覺太緊繃，一定要尋求皮膚科醫師協助，在無菌環境下引流，並保留水泡皮。

此外，臨床上也發現，很多人會輕忽「隱形曬傷」，即便沒有出現明顯紅腫，皮膚DNA仍可能受損，數天後就會發現色素沉著，針對這樣的狀況，通常會建議曬後1週內，仍需加強保濕與防曬，並多吃抗氧化食物和蛋白質，有助皮膚修復。若是曬後色素沉澱或是想淡斑，建議1個月後再安排雷射治療。

嚴重曬傷增加皮膚癌風險

一次嚴重的曬傷，會大幅增加未來罹患皮膚癌（尤其是黑色素瘤）的風險，建議建立規律防曬習慣，如透過物理性防曬（如穿著長袖、長褲、戴寬邊帽和太陽眼鏡），和化學性防曬（如規律塗抹防曬乳，並定時補擦），為未來的皮膚健康做投資。

（作者為英爵醫美竹北館院長）

