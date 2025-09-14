工作久站靜脈病變 25歲男腳傷拖到潰爛

▲術前術後對比。（照片提供／楊智鈞）

文／楊智鈞

▲楊智鈞醫師提醒，若出現下肢腫脹、皮膚變黑、易倦、久不癒合的傷口，應盡早就醫檢查。（照片提供／楊智鈞）

一名25歲的年輕男子，在茶飲店工作，一天要站7、8個小時以上。近日發現右腿部腫脹疼痛，原以為只是撞傷或發炎，擦藥後卻越來越嚴重，甚至出現潰瘍化，走路時也感到刺痛難耐。媽媽見情況不對，緊急帶他來就診，經超音波檢查，診斷為「靜脈高壓導致的慢性傷口」。

「靜脈高壓導致的慢性傷口」是因為腿部靜脈病變、導致血液回流不順，造成下肢靜脈壓力過高，血液淤積在組織中，腿部長期充血腫脹、久而久之使皮膚變色、發炎甚至潰瘍。一般人以為靜脈病變只發生在中、老年人或懷孕生育後婦女，但長時間站立、久坐、運動撞擊或先天體質，年輕人也可能發生。

靜脈高壓導致慢性傷口 嚴重恐需截肢

這名男病患若再拖延治療，細菌感染會擴散，嚴重時甚至需要截肢。傳統手術需要切開患處，恢復期長，對年輕人工作和生活影響大。經醫病溝通後，執行「低溫微波無刀微創手術」，僅需局部麻醉，以導管送入微波能量，讓病變靜脈閉合，不必動刀開口，手術約1小時內完成，術後即可自行走路返家。

不到1個月時間，回診時，病人腳踝腫脹已明顯消退，傷口也逐漸癒合，終於恢復正常行走與生活。

低溫微波無刀微創手術 僅需局部麻醉

低溫微波無刀微創手術是一種利用導管將微波能量直接傳導至病變靜脈，透過低溫熱效應使靜脈閉合的治療方式，溫度比傳統射頻或雷射更低，減少疼痛與術後瘀青，且無須在皮膚留下切口，傷口照護簡單。

若出現下肢腫脹、皮膚變黑、易倦、久不癒合的傷口，應盡早就醫檢查。

（作者為富足診所院長）

