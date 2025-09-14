牙齒鬆動易卡渣 當心牙周病纏上身

▲患者經過牙周治療後（下排為治療後），口腔清潔能力改善。（照片提供／黃思齊）

文／黃思齊

▲牙周病影響的不僅是口腔健康，對於糖尿病等全身系統性疾病也有關聯。

根據衛福部統計，台灣成人牙周病盛行率高達80.48%，且約有47%問題嚴重，任何年齡層皆有可能發生，原因多是口腔問題長期累積與不自覺牙周病而忽略就醫。

牙結石、牙菌斑藏在牙周囊

在牙齒和牙齦之間有一個口袋，我們稱為牙周囊袋。平常聽到的牙結石、牙菌斑就在囊袋之中。合理的牙周囊袋深度介在3毫米（mm）以內，但如果患有牙周病，牙周囊袋會隨之加深，清潔也會越來越困難，且細菌增殖。此時牙周病的症狀就會凸顯，例如：牙肉紅腫容易出血發膿、牙肉萎縮、牙根裸露及敏感、牙縫變大容易塞東西、口臭、牙齒搖動、牙齒位置改變或變長、咀嚼無力等。

牙周治療的目標即是減少牙周囊袋深度到合理的範圍，且持續叮嚀患者口腔清潔，確保能自行將囊袋清潔乾淨。

◎牙周病治療有以下方式

●非手術治療：健保基礎治療，初期約診較頻繁，牙周病穩定後，3個月1次回診。

1.口腔衛生教育：提醒正確的刷牙方法，包含牙刷的選擇、牙刷與牙間刷的使用方式、其他輔助工具的使用，另針對飲食習慣進行調整。

2.深層牙結石清除：分次清潔口內深層結石，避免在診療椅上過久造成頸椎不適。搭配麻藥使用，減少治療期間的不適。

3.輔助的化學藥劑使用：針對適應情況，依據文獻建議，給予口服抗生素或是抗生素凝膠輔助。

●手術治療：針對較嚴重且積極處理能改善的齒位。

1.牙周翻瓣手術：因非手術治療有其極限，針對位置較深的結石，在局部麻醉下，將牙齦最小限度翻開，清除結石。在醫院為健保項目。

2.牙周再生手術：若臨床情況允許，在牙周缺損處填入再生材料，期待後續牙周組織再生，將失去的齒槽骨重建。

牙周病與糖尿病等病也有關聯

牙周病影響的不僅是口腔健康，對於糖尿病等全身系統性疾病也有關聯。積極處理牙周病，不單只是刷牙不流血、日常不悶痛，還能期待後續生活品質的提升。

（作者為彰化基督教醫院牙周病專科醫師）

