健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

壓力大師罹癌重挫 求醫長路尋回身心

2025/09/14 05:30
壓力大師罹癌重挫 求醫長路尋回身心

▲壓力使得許女士身心飽受折磨；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／蔡雨芊）

文／蔡雨芊

52歲的許女士（化名）是國際企業中高管理階層的人生勝利組，自詡壓力大師，不斷面對壓力，不斷過關斬將，但在職位爬升的過程中，消化系統、身心都出了問題，她也不以為意，直到癌症重擊了她，她才真正放下壓力地說：「我不是壓力大師，我是壓力大『失』，失去了身心。」

自嘲壓力大師變壓力大「失」

許女士3年多前因癌症治療，休養了10個月，身心狀況脆弱的她開始接受心理諮商。在醫師告訴她罹癌時，她的反應是「終於有一個名正言順的休息理由」，同時也才發現過去不太允許自己放鬆，面對工作及各方壓力，沒有紓壓的時間、空間及方法。

在尋求醫療的過程中，許女士過去常偏頭痛，醫師提醒她可能是壓力引起；她也有胃痛、便祕、失眠、情緒不佳等狀況，跟身心壓力有高度相關，但許女士並不接受醫師的建議與提醒，她認為如果沒有往上爬，就會向下滾。

許女士回顧職場近30年，自認為是壓力管理大師，有最快的效能及最高的產能，憑著實力往上爬，其間還去讀了博士班；在生活中，為了不浪費時間，她洗戰鬥澡、壓縮跟兒女相處時間，她一直認為她足以駕馭各種壓力，甚至享受著被逼到絕境，再層層破關的過程。

許女士罹癌不見得是壓力造成的，但此事讓她看見過去的她，追求做事越快越好、錢越多越好、職位越高越好、頭銜越多越好，一直都在硬ㄍㄧㄥ（逞強），還驕傲地對別人說自己是「壓力大師」，而罹癌像是一道雷，劈開她過去引以為傲的人生觀，失去身心健康，也迷失在這趟生命旅程中。

許多醫學資訊指出，壓力過大會導致身心問題，包括偏頭痛、自律神經失調、失眠、消化不良等生理症狀，以及焦慮、憂鬱等心理症狀。

察覺紓壓 找到生命旅程的自在

紓壓要從察覺做起，明白自身壓力後，找出紓壓方式，也可找醫師或心理師諮商協助。以許女士為例，現在的她重新評估自身能負荷壓力的工作，不太追求外在的掌聲或頭銜，慢慢找回自在的身心與生活。

（作者為衛生福利部彰化醫院諮商心理師）

