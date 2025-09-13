自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

鼻噴劑越噴越塞？ 微創手術助男告別張口呼吸

2025/09/13 05:30
鼻噴劑越噴越塞？ 微創手術助男告別張口呼吸

▲黃鈺婷醫師表示，若有鼻塞問題應盡快就醫，讓專業醫師找出真正原因。 （長安醫院提供）

記者許國楨／台中報導

35歲莊姓廚師長年受鼻塞、打噴嚏與流鼻水所苦，尤其在高溫廚房工作時，症狀更為加劇，不僅影響睡眠，長期張口呼吸，也造成喉嚨不適。雖購買血管收縮型鼻噴劑使用，卻愈噴愈塞，最後就醫確診為鼻中膈彎曲合併肥厚性鼻炎及藥物性鼻炎，經自費接受微創手術治療，終於恢復順暢呼吸。

長安醫院耳鼻喉科醫師黃鈺婷指出，患者鼻中膈嚴重彎曲，阻塞呼吸道，過敏導致下鼻甲腫大，形成肥厚性鼻炎、以及長期使用血管收縮劑造成的藥物性鼻炎，鼻腔就像被「歪牆」和「腫塊」堵住，再加上黏膜失去彈性，呼吸困難，可說是多重夾擊。

初期先以口服抗組織胺及類固醇鼻噴劑控制過敏，但莊姓廚師的鼻塞問題未能完全改善，經討論後，決定採行自費方式，進行「鼻中膈彎曲矯正術」合併「雙側下鼻甲微創成形術」，與傳統鼻甲切除手術不同，微創吸絞刀技術具備恢復快、出血少、效果佳等優點，且大幅降低空鼻症等後遺症的風險。

術後1週，患者傷口即痊癒，2週後腫脹消退，鼻塞症狀顯著改善，睡眠品質與日常呼吸皆恢復正常，解決患者的結構性問題，但仍需持續控制過敏，並於氣候變化或過敏原暴露時，依醫囑，規律使用藥物，避免症狀復發。

血管收縮型鼻噴劑長期使用 易致藥物性鼻炎

她也呼籲，台灣因氣候潮濕，過敏性鼻炎盛行，不少民眾習慣自行購買「一噴就通」的血管收縮型鼻噴劑，但若長期使用，容易導致藥物性鼻炎，甚至讓治療型噴劑失去療效，若鼻塞持續超過2週，建議及早尋求耳鼻喉科專科醫師診斷，找出真正病因，才能有效改善症狀。

