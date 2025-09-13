罕見 男嬰4公分「心房中膈缺損」 開心手術救命喜慶週歲

▲醫療團隊與家屬齊聚病房為男嬰週歲生日獻上祝福。 （記者張軒哲攝）

記者張軒哲／台中報導

▲小男嬰與爸媽一起切蛋糕慶生。 （記者張軒哲攝）

李姓男嬰出生2個月即因心房中膈缺損導致呼吸窘迫、心跳過快，飽受感染困擾，今年7月就醫發現心房中膈缺損直徑達4公分，幾乎沒有中膈，且合併肺靜脈出口異常與肺高壓，接受傳統開心手術，順利康復。

逾3公分大型缺損 無法用微創術修補

童綜合醫院心臟醫學中心執行長黃碧桃說：「這麼大的缺損，在近50年的行醫經驗裡極為少見。」

男嬰今年7月因感染新冠病毒就醫，童綜合醫院兒童心臟科醫師高崇智檢查發現，孩子的心房中膈缺損直徑達4公分，在心臟外科醫師鄭伯智、郭家誠率領團隊的努力下，成功修補了這顆小小心臟的大洞，術後雖仍面對肺高壓、肺積水與心律不整等挑戰。醫療與加護團隊悉心照護近1個月，終於讓小男嬰逐步康復，9月2日順利轉出加護病房，9月3日正逢孩子滿1週歲生日，醫療團隊與家屬齊聚病房切蛋糕，祝福他健康快樂成長。

高崇智表示，心房中膈缺損是常見的先天性心臟病，小於0.5公分的破洞多數能自行癒合，但大型缺損若未及時治療，恐導致心衰竭與肺高壓，李小弟因缺損過大，必須採傳統手術方式修補。

鄭伯智指出，3公分以下的小型缺損可用心導管封堵器或達文西機械手臂進行微創修補，但超過3公分的大型缺損仍需傳統開胸，至於體重超過30公斤以上的青少年、青年、中老年患者，如果有心房中膈缺損，或是心室中膈缺損，可自費進行達文西微創心臟手術，僅需4個1公分的傷口，就可以完成修補手術。

