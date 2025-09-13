消夜、手搖飲不離手 22歲上班族「脂肪肝」上身

▲戴芸浩醫師為患者進行腹部超音波檢查；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／戴芸浩）

文／戴芸浩

脂肪肝近年來有年輕化趨勢。1名22歲的上班族因健檢發現肝指數異常，進一步檢查才發現已有輕度脂肪肝。令人訝異的是，他沒有不良生活習慣，體重也在正常範圍，卻不知肝臟早已悄悄「塞滿油」。

輕忽恐惡化成肝炎、肝硬化

◎造成脂肪肝的常見3原因

●久坐少動、幾乎不運動：上班族長時間坐辦公室，回家又疲憊懶得活動，導致脂肪容易囤積在內臟器官，肝臟首當其衝。

●飲食過油、愛喝含糖飲：炸雞、手搖飲料、消夜等高熱量食物攝取過多，不僅導致肥胖，也讓肝臟負擔日益增加。

●壓力型飲酒或暴飲暴食：不少人工作壓力大，以酒精或大餐紓壓，但長期下來肝臟難以負荷，進而發炎或變性。

這名22歲的患者在醫療團隊建議下，開始培養運動習慣、調整飲食，並戒掉消夜與手搖飲，經過數月追蹤後，肝指數逐漸恢復正常，脂肪肝情況也顯著改善。這個案例顯示，早期發現與積極生活調整，是逆轉脂肪肝的關鍵。

脂肪肝指的是肝細胞中累積過多脂肪，依其成因可分為「酒精性」與「非酒精性」2種。其中，非酒精性脂肪肝（NAFLD）與現代人常見的高糖高油飲食、缺乏運動、熬夜等習慣密切相關。初期脂肪肝通常沒有明顯症狀，常在健檢或抽血檢查時才被發現，不少人因此掉以輕心，但長期放任不管，可能進一步發展為脂肪性肝炎，甚至肝纖維化與肝硬化，脂肪肝患者在數年內可能進展為嚴重肝病，風險不容小覷。

每週150分鐘中強度運動

雖然脂肪肝聽起來不痛不癢，但正因為沒有警訊，才更容易被忽視，定期健檢，包含肝功能抽血與腹部超音波檢查，是早期發現脂肪肝的關鍵。而真正能改善脂肪肝的，不是藥物，而是持之以恆的生活型態調整。

最有效的預防與改善方式包括：每週至少150分鐘的中強度運動（如快走、騎腳踏車），調整飲食結構、減少精緻糖攝取，控制體重與腰圍。

脂肪肝不是短期可以逆轉的問題，也不是專屬中老年人的「代謝病」，別再以為「我不胖、沒喝酒」就與脂肪肝無關。

（作者為好評診所院長兼醫師）

