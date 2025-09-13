自由電子報
失業女兒怪罪爸媽 專家教4招助親子互動

2025/09/13 05:30
失業女兒怪罪爸媽 專家教4招助親子互動

▲父母在和孩子溝通的過程中，若有情緒時，就應先打住，以免擴大親子衝突；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

文／林進嘉

日前1位憂心忡忡的母親帶著30歲女兒來門診。原來女兒大學畢業後在外工作一直不順利。父母透過關係讓她換了幾個工作也一樣。女兒怪父母為何要幫找工作，後來更怪父母偏心、疼弟弟、不愛自己，甚至揚言要永遠離開這個家，讓父母既傷心又無奈，整個家庭也都充滿了緊繃的氛圍。

先放下自己情緒 只傾聽不急著給建議

臨床上我們常遇到一些年輕人，把自己人生的不順利、挫折，怪罪他人，常是最親的家人，尤其是父母。而父母則會有心疼、生氣、無奈等複雜的情緒。這種情緒又會影響到跟孩子的互動，原本想好好關心，但是卻又被孩子用憤怒的言語激怒，於是關係一直惡性循環。

其實沒有人喜歡自己憤怒感這麼重，因為這樣的人一定不快樂。而且把一切不如意，都往外歸因，也很容易造成周邊原本的支持系統（同學、朋友、同事甚或家人）慢慢崩解。這樣的人，很需要有人幫助。

◎給父母的建議

●父母可能要先調整或放下自己的情緒，例如：焦慮、生氣、無奈等。因為這些情緒都會感染到她，或者說她對你們的情緒不僅敏感且現階段很容易往壞的方向解讀。要提醒的是，在自己有情緒時，不宜進行溝通。

●可以持續給予關心。如果打電話容易因為彼此口氣、或解讀錯誤而吵架，建議寫訊息。至少讓她可以在不同的時間、心情下，有機會重複看訊息，比較可能有正面的解讀。

如果孩子馬上用一些情緒性的字眼回覆，可以緩一緩，不用在情緒被激怒下馬上回。

●如果孩子抱怨周邊（如職場）的不公平、或被霸凌，或表現不快樂或生氣的情緒，不用急著幫她想方法、提建議，就只要傾聽就好。

也可以試著澄清她敘述的一些遭遇過程，並試著去理解她遇到那些遭遇的感受。如果能這樣互動，一定會改善關係。

就醫不代表有病、需要吃藥

●在感覺到孩子沒有對自己有那麼強烈的憤怒感時，或她表現難過的情緒時，可以適時地表達自己對孩子的擔心或關心：「媽媽看妳這樣，心裡也很擔心」、「我和爸爸都會一起陪妳，走過目前的困境」。

需要時，可陪孩子就醫。要了解就醫評估不代表有病，也不一定要吃藥。

（作者為屏東佑青醫院院長、奇美醫院精神科特約主治醫師）

