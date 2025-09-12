中風腦水腫 頭骨難蓋回 腦水引流＋體位調整修補覆合

▲陳子勇院長（左）表示，楊先生腦中風導致左側肢體無力，但在努力復健下，已有明顯進步。（光田醫院提供）

記者張軒哲／台中報導

▲影像檢查顯示，患者的顱骨缺損（紅圈處）。 （光田醫院提供）

47歲的楊先生今年初急性腦中風，隨後併發嚴重腦水腫，必須暫時取下頭骨，降低腦壓，但術後腦水始終未能自體吸收，導致頭骨無法蓋回與難以移除氣切管，光田醫院院長陳子勇設計出「腦水引流＋體位調整」的術式，順利完成頭顱骨修補。

47歲患者5個月困局 轉院10天成功拔管

楊先生年初在朋友的公司閒聊時，突發口齒不清、神情恍惚，朋友見狀立刻送醫，雖已第一時間施打血栓溶解劑，並取栓搶救，但隨後併發嚴重腦水腫，然而術後腦水始終未能自體吸收，導致頭骨無法蓋回，以及難以移除氣切管，甚至出現腦組織掉到頭蓋骨外的狀況。

後來轉院到光田醫院神經外科治療，經陳子勇評估後發現，患者長時間腦積水滯留，使腦部組織無法回到原本位置，頭骨修補困難重重；延遲5個月未覆合頭蓋骨，流失復原及復健時機外，也易因長期臥床引發肺炎、尿道感染及褥瘡等併發症。

陳子勇說，腦殼是固定的空間，一旦腦腫或掉出原位，就必須創造條件復原腦組織，先抽除腦水，再利用姿勢改變，使腦組織滑回頭顱內，趁組織回到頭顱同時，趕緊進行頭顱骨修補，從楊先生到光田醫院接受頭蓋骨覆合及順利移除氣切管，不到3週時間就突破5個月困局。

陳子勇表示，楊先生倚賴5個月呼吸器，轉院10天就成功拔管，後由復健團隊立即接手，從原本只能躺在床上，到如今可倚靠自身力量坐著，在努力復健下，已有明顯進步。

陳子勇提醒，復健是所有治療的根本，越早開始，就越有機會恢復生活自理。若發現親友出現中風徵兆，務必立即送醫，把握黃金治療期。

