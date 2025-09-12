脈衝場一站式治療 守護心房顫動病友

▲江小姐（左）經李易達醫師治療後，心律恢復正常。（記者王善嬿攝）

記者王善嬿／嘉義報導

▲李易達醫師（右）向江小姐說明病情。 （記者王善嬿攝）

江小姐是紅斑性狼瘡患者，因腎衰竭而長期洗腎。2023年被診斷有持續性心房顫動，起初用藥物控制，仍持續出現心悸，去年還發生小中風，經自費進行脈衝場消融術，合併健保給付的左心耳封堵術「一站式治療」，術後恢復良好，心律恢復正常，且大幅下降再度中風風險。

▲左心耳封堵術。 （大林慈濟醫院提供）

大林慈濟醫院心臟內科主任李易達說，心房顫動病人主要有心律不整導致心悸、左心耳容易形成血栓，引發中風2大隱憂，以往以電燒消融與冷凍消融方式治療，但耗時長或對持續性心房顫動療效有限。

李易達表示，最新的脈衝場消融術，可以高能量短時間電流作用於心房組織，讓細胞膜產生孔洞，達到心律隔離效果，幾乎不會傷害鄰近食道或膈神經；左心耳是左心房內容易血栓的囊狀結構，透過左心耳封堵術植入栓塞裝置將其封閉，能阻斷血栓生成，術後可降低高達8成的中風風險，對無法長期使用抗凝血劑，或用藥期間發生中風的病人是重要治療選擇。

大幅下降再度中風風險

李易達說，此次將2項技術合併於同一次手術中完成，可減少病人重複入院與手術負擔，江小姐在術後5個月回診，心律穩定，沒有再出現心悸或不適，生活品質大幅改善。

李易達表示，脈衝場消融術合併左心耳封堵術，為心房顫動病人提供更安全、完整的解決方案。

他也提醒，洗腎病人因抗凝血劑藥物治療效果有限，適合考慮此類治療方式，減少中風威脅。

