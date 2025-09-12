自由電子報
中醫治療自律神經失調 生理、心理兼顧

2025/09/12 05:30
中醫治療自律神經失調 生理、心理兼顧

▲練習呼吸調息法，透過呼吸穩定自律神經系統。（照片提供／巫溢勝）

文／巫溢勝

現代人生活節奏快、壓力大、情緒緊繃，罹患自律神經失調的比例越來越高，來門診的患者不僅是年長者，年輕人也不少，但是自律神經失調的症狀包羅萬象，如果沒有從全人的觀點來思考，經常會找不到問題的核心。

自律神經失調通常沒有典型症狀，比較常被提及的症狀有頭痛、胸悶、心悸、呼吸困難、肌肉緊繃、手抖、肩頸僵硬、腹瀉、暈眩、耳鳴等，其中眩暈與耳鳴較常發生在年長者身上。但這些症狀分布的範圍廣泛，因此在初期不容易被診斷，經常是患者已經看了好幾科都沒改善，最後才發現是自律神經失調。

急性期患者 藥物、針灸治療

治療自律神經失調必須要兼顧生理和心理。中醫的治療過程大致分為急性期、緩解期與日常保養期3個階段。在症狀較明顯的急性期，中醫會針對患者的主訴症狀給予藥物與針灸治療。先舒緩症狀讓患者可以正常生活與工作，此時就進入緩解期。

緩解期時，中醫會建議患者日常練習「呼吸調息法」，透過呼吸穩定自律神經系統。簡單的呼吸調息法如下，在放鬆的姿勢下，鼻子吸氣3秒，嘴巴吐氣6秒。早、中、晚、睡前各練習一回，每回10分鐘。

當患者已經可以完全擺脫藥物，就進入日常保養期，此時可配合中醫的「順時養生法」。每條經絡在一天24小時中，都有氣血最旺盛的2個小時，日常生活的作息如果可以配合氣血運行的時間，可以大大減輕身體的負擔。

晚上的11點到凌晨3點之間氣血分別走在三焦經、膽經、肝經，主要是進行沉澱、解毒、修復，如果這時身體處在熟睡期，對身體的解毒修復就有事半功倍的效果；早上7點到9點氣血走在胃經，是營養消化最旺盛的時候，因此適合吃早餐準備一整天的能量；中午11點到下午1點氣血走在心經，適合在這個時候小睡15-30分鐘，讓心臟暫時休息充電，是高效率的養心方法。

自律神經失調涉及生理與心理的多重因素，因此治療需要從全方位的角度來進行。在不同的階段，中醫提供適合的醫療與養生建議，幫助患者逐步恢復身心平衡，才能真正擺脫自律神經失調，拿回自己生活的主導權。

（作者為彰化秀傳紀念醫院中醫部醫師）

