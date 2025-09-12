自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

課業壓力大痘痘狂爆 醫：調整作息最關鍵

2025/09/12 05:30
課業壓力大痘痘狂爆 醫：調整作息最關鍵

▲醫師跟患者解釋病情；圖為情境照，圖中患者與本文無關。（照片提供／黃奕維）

文／黃奕維

課業壓力大痘痘狂爆 醫：調整作息最關鍵

▲患者因壓力大，臉上長滿青春痘；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／黃奕維）

高三的小雅（化名）因課業壓力大，開學沒幾天，她的臉從額頭、兩頰到下巴長出一顆顆丘疹，有的還冒出膿皰，每天一定要戴口罩才敢上學。由於媽媽擔心小雅留下痘疤，帶她就醫，經醫師評估，正是典型「壓力型青春痘」。經調整生活作息並配合治療，小雅臉上的痘痘在幾週內逐漸消退，重拾自信心。

壓力型青春痘 困擾患者心理

小雅在學校成績名列前茅，被看好有機會考上第一志願，是萬眾矚目的焦點，也因為這樣，使得小雅課業壓力相當大。過去她只有考試前會冒幾顆青春痘，這次卻嚴重到需要戴口罩遮掩，導致她自信心低落，不願與人互動。

青春痘多半在青春期開始，通常以黑頭、白頭粉刺為主，或是局部發炎，會隨著年紀與作息穩定而改善。而壓力型青春痘的爆發時間，則與壓力事件相關，像是考試、開學、換工作等，會以大範圍、突發性的丘疹與膿皰為主，常發生在額頭、下巴等特定部位。

壓力造成的青春痘，不僅影響外觀，更會造成患者心理困擾。當我們承受壓力時，身體會啟動一連串生理反應，進而影響皮膚。像是壓力會使腎上腺分泌皮脂醇，刺激皮脂腺分泌更多油脂，過多的油脂加上老廢角質，容易堵塞毛孔，形成粉刺與痘痘。

壓力也可能間接影響體內雄性激素的平衡，使皮脂腺分泌更旺盛；由於壓力往往伴隨熬夜、睡眠不足，身體容易處於慢性發炎狀態，也會影響身體的新陳代謝和荷爾蒙平衡，加劇青春痘的發炎反應，甚至形成膿皰與囊腫，當皮膚修復能力下降，會使痘痘更難痊癒。

針對壓力型青春痘，通常會先使用外用藥膏抑制細菌、調理角質並減少發炎。針對發炎嚴重的痘痘，會開立抗生素或A酸等口服藥物，從體內抑制發炎反應，或是透過雷射、果酸換膚等療程，加速痘痘代謝，改善痘疤，讓皮膚恢復平滑。

找出合適紓壓方式 改善心情

最重要的是，應找出適合自己的紓壓方式改善心情，並搭配運動、充足睡眠和均衡飲食，讓身體恢復健康。平時選擇成分溫和單純的洗面乳，早晚清潔1次即可，不需過度清潔。在痘痘發炎期間，保養品應以保濕為主，避免使用過多功能性產品，以減少皮膚負擔，就能有效對抗壓力痘。

（作者為黃輝鵬皮膚科診所副院長）

