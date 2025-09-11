誤信網路偏方 吃「左手香」治喉嚨痛 7旬翁中毒大小便失禁

▲李偉裕醫師向患者說明服用左手香的後遺症。（記者張軒哲攝）

記者張軒哲／台中報導

▲左手香有一定的神經毒性與皮膚毒性，沒有臨床驗證可以治療新冠的功效。（記者張軒哲攝）

1名70歲老先生，在網路上看到吃草藥「左手香」能治療喉嚨的偏方，每次喉嚨痛，便摘葉子吃。從疫情開始，連續吃好幾年，沒想到2個月前，雙腳無力麻木，還出現大小便失禁。原以為是脊椎壓迫到神經，卻始終找不到病因，他又上網查到吃「左手香」可能損壞神經的文章，才主動告訴醫師，醫師對症下藥治療，逐漸恢復健康。

大甲李綜合醫院副院長、神經外科主治醫師李偉裕表示，患者的脊椎曾受傷手術，日前看診時，自述下肢突然沒力麻木，大小便失禁，一開始以為是之前手術部位出現問題，但從頸椎到胸椎全部檢查過，卻沒發現神經壓迫，跨科至神經內科、泌尿科，抽血化驗也沒發現異狀。

患者透露，疫情期網路流傳1篇文章，內容是指吃「左手香」可以抗發炎、治療喉嚨痛，患者常喉嚨發炎，因看了文章後開始吃左手香，吃了以後感覺還不錯，就從那時起，養成喉嚨痛就吃「左手香」習慣。睡覺前，吃2-3片，1個禮拜至少吃2次，醫師推測體內的毒素恐怕已經累積好幾年。

患者的兒子說，家中門前至少栽種5盆「左手香」，有1次父親在家中爬樓梯，卻因雙腳無力險些摔倒，還好沒有頭部撞擊到地面，否則後果不堪設想。

勿信未經醫學認證的網路假訊息

衛福部公布資料顯示，「左手香」有一定的神經毒性與皮膚毒性，此民間草藥並沒有臨床驗證可以治療新冠等功效，也不是中醫師使用的中藥材。李偉裕提醒，網路上充斥偏方假訊息，都沒有經過醫學認證，也不一定正確，建議跟醫師討論，才能避免造成身體上的傷害。

