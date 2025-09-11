低頭滑手機 女大生頸椎退化如60歲 醫教戰3招防「手機頸」

自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

2025/09/11 05:30
▲現代人幾乎天天離不開手機，導致手機頸發生狀況越來越多。（員榮醫院提供）

記者陳冠備／彰化報導

▲葉宗勳醫師示範，看手機時，頭頸部的正確姿勢。（員榮醫院提供）

20歲蕭姓女大生幾乎手機不離身，睡前一定要滑一下短影音才安心入睡。近期她頻頻出現頭痛、脖子僵硬痠痛，就醫檢查竟發現頸椎弧度消失，整條變成「僵硬直線」，甚至有滑脫現象。員榮醫院神經內科主任葉宗勳直言，這就是俗稱的「手機頸」，頸椎已提前退化，狀況堪比60歲長者。

▲影像檢查顯示，女大生的頸椎退化如60歲（箭頭處）。（員榮醫院提供）

葉宗勳表示，正常頸椎應呈現「C字形」弧度，能分散頭部重量、減輕壓力，宛如天然避震器。但這名患者因長時間低頭滑手機、追劇，甚至躺在床上邊滑邊睡，讓頸椎長期過度負荷，最終變形退化。

「許多人低估低頭姿勢的危害！」葉宗勳說，頭顱重量約3至4公斤，當頭部前傾時，頸椎承受的壓力會倍增，比如，低頭15度時約12公斤、30度達18公斤，若低至60度，更高達27公斤，相當於脖子掛著1名7、8歲小孩。長期下來不僅會讓韌帶與肌肉過勞，還可能引發椎間盤突出、骨刺增生，讓年輕人提早面臨骨骼退化。

葉宗勳提醒，頸椎變直恐引發一連串症狀，包括頑固性頭痛、頭暈、上肢麻痛，甚至壓迫神經導致手指刺痛，若長期忽視，更可能造成腦部血流受阻，加速頸椎老化。

葉宗勳建議，現代人雖離不開3C產品，但可透過正確使用方式，減緩傷害。

●視線平行法：將手機、電腦螢幕抬高至與視線平行，避免長時間低頭。

每低頭30分鐘 起身休息5分鐘

●30分鐘法則：每低頭30分鐘就休息5分鐘，站起來活動肩頸，並望向遠方。

●靠牆縮下巴：全身靠牆站立，下巴水平向後收，讓後腦勺輕貼牆面，每次維持10秒，重複數次，即可強化頸部深層肌肉。

葉宗勳呼籲民眾，可彼此提醒，使用手機與電腦時，注意是否維持頸椎自然曲度，另外，若出現頭痛、手麻、刺痛等症狀，務必及早就醫，避免讓「手機頸」提早上身。

