專家破除新冠疫苗迷思 高風險族群10月開打「左流右新」

▲台灣事實查核中心與台灣感染症醫學會、台灣感染管制學會、台灣病毒暨疫苗學會等3大醫學會合作，針對長者與慢性病患者進行「新冠全民認知大調查」盼民眾打破迷思。（記者邱芷柔攝）

今年夏季新冠疫情高峰短短10週，就造成1280人重症，超過近10年最嚴重的流感季，且患者多為長者或慢性病患，每5人就有1人死亡，其中9成都沒打過最新疫苗。專家直言，新冠死亡風險是流感的2.2倍，高風險族群不能因迷思錯失防護。

專家示警死亡風險是流感2.2倍

台灣事實查核中心與3大醫學會合作，針對重症高風險群進行「新冠全民認知大調查」，結果顯示，有40%到60%屬於「疫苗猶豫者」，主要原因認為「確診症狀變輕」或「擔心副作用」，僅不到4成受訪者對疫情感到憂心。

查核中心總編輯陳偉婷指出，疫苗錯誤訊息每逢開打期就會再度冒出，例如把疫苗稱為「毒苗」，或把所有不適都歸咎於疫苗，民眾遇到疑慮可透過查核中心查證，「不要讓錯誤認知成為健康絆腳石」。

調查也顯示，近8成猶豫者擔心疫苗副作用，甚至有4成誤信「mRNA疫苗會改變DNA」。台大醫院特聘教授黃立民澄清，mRNA技術已有20年研究，無法進入細胞核改變DNA，全球已接種逾141億劑，安全性與有效性獲驗證。

衛福部預防接種救濟審議小組召集人邱南昌也說，美國追蹤未見心肌炎風險增加，反而感染新冠後更嚴重；台灣不良事件通報率每10萬人僅3件，與流感疫苗相近。研究也顯示，接種新冠疫苗還能助糖尿病患者控糖，並減少2成以上中風與栓塞風險。

染新冠恐傷器官 長者接種率僅2成

台灣感染症醫學會理事長張峰義強調，新冠可能引發肺炎、多重器官衰竭甚至死亡，但台灣65歲以上長者接種率僅20.4%，遠低於英、美、韓的40%至50%。台灣病毒暨疫苗學會理事長盛望徽補充，確診後4個月仍有7成病人至少1個器官受損，長期影響不可低估。

疾管署署長羅一鈞坦言，去年「左流右新」曾一度帶動接種率，但最終仍僅約20%，未達40%的目標，國內多數長輩對疫苗仍有疑慮或嫌不方便，未來將持續透過中央與地方合作催種並破除迷思。今年共備妥近300萬劑新冠疫苗，包括277萬劑莫德納與22.5萬劑Novavax，自10月1日起，優先提供65歲以上長者、6歲以下幼兒及其他高風險族群，11月1日起擴及50至64歲成人。

