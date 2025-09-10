自由電子報
乳癌化療期返職場 「身體更健康」為前提

2025/09/10 05:30
乳癌化療期返職場 「身體更健康」為前提

▲吳玉婷醫師（右）表示，癌友重返職場需以「身體更健康」為前提。（烏日林新醫院提供）

記者黃旭磊／台中報導

56歲李小姐確診乳癌後，化療期間常糾結「到底該好好休息，還是繼續工作？」擔心癌症治療變得更虛弱，也怕與社會脫節，影響生計。烏日林新醫院乳房外科醫師吳玉婷指出，乳癌治療不僅是腫瘤縮小，需依照每位癌友復原狀況與經濟條件而定，李小姐聽從醫師建議後，調整生活習慣，在家休養，專心對抗癌症。

考量健康、工作性質、經濟條件

李小姐接受化療期間，常因疲倦、噁心、掉髮影響日常生活，想重返職場，又擔心身體無法負荷，因工作可能處於高感染風險環境，在家人能負擔經濟的情況下，聽從乳房外科醫療團隊建議，適度請假在家休養，待身體復原後再重返職場。

吳玉婷表示，乳癌治療不只是戰勝癌細胞，也要讓病友好好生活，臨床常見中壯年患者，會掙扎是否重返工作崗位，她建議需考量「身體更健康」前提下，依健康狀態、工作性質與經濟條件而定，並沒有唯一答案。

醫療團隊認為，患者在治療過程白血球降低，若工作需長時間勞力、熬夜，或因身體虛弱易遭感染，就應考量繼續休養，另方面，若從事文書或遠距工作性質彈性，在體力許可情況下，仍可持續工作，維持生活節奏、減少孤單感，也有助於穩定心情與治療順應性。

吳玉婷說，抗癌過程經歷化療、標靶或免疫治療，主要是消滅腫瘤細胞，並非直接讓身體變得健康，建議癌友應讓身體補足營養，培養規律生活，也適度運動，避免肌肉與骨質流失，必要時，向醫療團隊求助，接受心理諮詢。

