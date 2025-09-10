乳房重建後紅腫發炎 醫︰早期沖洗保住義乳

▲魏林瑰醫師說明乳房重建後的照護原則。（台北慈濟醫院提供）

記者翁聿煌／新北報導

58歲黃女士因罹患乳癌，接受右側乳房切除手術，並以矽膠重建乳房，術後初期恢復良好，但2個多月後，義乳出現局部疼痛與灼熱感，回診檢查發現局部紅腫，口服抗生素治療效果不彰，且紅腫範圍擴大。就醫後，以手術的方式，在病人乳房位置，放上2個微小導管，每天進行2次義乳沖洗，3天即順利消腫，1週後出院，不用移除義乳。

台北慈濟醫院整形外科醫師魏林瑰表示，乳房被認為是女性的重要象徵，美國研究顯示，乳癌切除的病人有高達77.9%出現減少社交情形；另有15.7-46.5%的病人有憂鬱傾向，甚至被診斷為憂鬱症。

他指出，乳房重建是一段重建身體，也重建心理的過程。許多病人以為，重建後，只剩下癌症治療，但義乳仍有部分併發症，例如因電療導致變形，以及極少數人術後傷口長不好造成皮膚壞死，而較常見的併發症為皮膚炎，其中美國統計，濕疹發生率約2-3%，感染發生率則為2.54-3.91%。

魏林瑰說，過往若植體被認為細菌感染就必須開刀移除，以免造成周圍組織壞死，但病人必須再次面臨外型改變的衝擊，且並非所有紅腫、灼熱感都是細菌感染，就臨床經驗來看，部分病人無法從義乳的病灶培養出細菌，但卻有明顯炎症反應，可能是因為癌症病人接受治療後，身體對義乳等外來物產生反應，加上免疫系統尚未穩定的緣故。

針對此類併發症，魏林瑰說明，當抗生素治療無效時，改以生理食鹽水沖洗義乳的方式處置，透過手術在義乳上下各放置1個約0.5公分至1公分的導管，之後病人可回到病房，用500ml生理食鹽水完整沖洗義乳植體，一天沖洗2次，平均3天能有所改善，觀察1週無礙，就可以出院。

