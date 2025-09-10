滿月嬰染百日咳 母姊也確診

▲百日咳初期症狀與感冒類似，若延遲就醫，恐把病毒傳染給家中嬰幼兒，引發群聚感染；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

北部1名剛滿月的男嬰，還來不及打上第1劑百日咳疫苗，就因持續咳嗽、食慾下降與呼吸急促，被緊急送進加護病房，經檢驗確認感染百日咳，疾管署昨天公布，這名嬰兒與媽媽、姊姊同時確診，成為國內最新1起家庭群聚事件。

疾管署副署長曾淑慧指出，這名男嬰在8月中旬出現症狀，隨後病情惡化住院治療，經匡列14名接觸者，其中5名同住家人中，母親與姊姊檢驗陽性確診，目前全數家人都已接受採檢與預防性投藥，相關接觸者將持續追蹤至9月21日。

今年來44例 10年同期最高

疾管署統計，今年截至9月8日，全台已經累計44例百日咳病例，包含8起家庭群聚與1起校園群聚，為2016年以來同期最高。病例年齡以青少年（11至18歲）最多，其次是6個月以下嬰兒，後者因為尚未完整接種疫苗，風險特別高。

不只台灣，全球也面臨百日咳回升。日本今年已累計近7萬例，是去年的16倍，並傳出嬰幼兒死亡與抗藥性菌株；美國至今超過1.9萬例，墨西哥病例數也明顯攀升。泛美衛生組織已在8月底發出疫情警示。

嬰未完整接種疫苗 風險大

曾淑慧提醒，百日咳初期症狀與感冒類似，若延遲就醫，恐把病毒傳染給家中嬰幼兒，引發群聚感染。典型症狀包括陣發性嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳後臉潮紅或發紫，甚至嘔吐，一旦出現應立即就醫，「接種疫苗仍是最有效的預防方式」。

疾管署呼籲，家長應依時程帶孩童完成2、4、6、18個月及入小學前的百日咳疫苗；孕婦也建議於懷孕28至36週接種1劑Tdap疫苗，將抗體傳遞給胎兒，保護初生嬰兒。照顧者若能自費追加1劑，也能降低把病毒帶回家的風險。

同時提醒，返家接觸嬰幼兒前要記得更衣、洗手，避免帶小孩出入醫院或人潮擁擠的密閉空間。

若發現自己或家人有疑似症狀，務必戴上口罩、及早就醫，並遵循醫囑完成治療，才能防止疫情擴散。

