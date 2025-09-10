自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

公費流感疫苗改「三價」 下月開打

2025/09/10 05:30
公費流感疫苗改「三價」 下月開打

▲公費流感疫苗將於10月開打，民眾務必接種當年度疫苗，才能獲得最佳防護，降低重症與死亡風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔、林志怡／台北報導

公費流感疫苗改「三價」 下月開打

▲疾管署副署長曾淑慧表示，今年公費流感疫苗將改為三價疫苗。（記者邱芷柔攝）

秋、冬季是流感與新冠盛行季節，公費流感疫苗將自10月1日開打，衛福部疾管署昨天表示，最大不同是自今年起，全面由四價疫苗改為三價，呼應世界衛生組織（WHO）建議，疾管署呼籲民眾務必接種當年度疫苗，才能獲得最佳防護，降低重症與死亡風險。

疾管署副署長曾淑慧指出，今年投入15.7億元，採購686萬4910劑三價流感疫苗，其中包括接種計畫所需647萬9080劑、中央與地方委託代購18萬5830劑，並預留20萬劑彈性追加。供應廠商共有5家，包括國光、GSK（葛蘭素史克）、東洋、賽諾菲與高端。疫苗將依「先到貨、先鋪貨、先使用」原則配送，民眾實際接種的廠牌將隨機安排，所有疫苗都經嚴格審查，品質安全無虞。

至於從四價變成三價，曾淑慧解釋，WHO自2020年以來已未再監測到B型Yamagata病毒株，並於2023年建議各國將其移出疫苗成分。我國經ACIP（衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組）專家會議決議後，自2024年起正式跟進調整，與先進國家做法一致。

接種方式延續往年安排，國小至高中、職及五專一至三年級學生將於校園集中接種，免去家長陪同就醫的不便。今年也持續推動「疫苗接種行政電子化系統（NIAS）」，家長只需掃描學校提供的QR code或點選連結，即可完成接種意願書簽署，若臨時更改，也能隨時上網更新；對於不便使用線上系統者，也保留紙本選項。

公費新冠疫苗 把握9月底前

10月起 僅高風險族群享免費

疾管署長羅一鈞昨天正式上任，他也提到，秋冬是呼吸道傳染病高風險期，除了流感疫苗從四價調整為三價，新冠疫苗政策也將轉為「限縮公費」。

他說明，9月30日前，全民皆可接種公費新冠疫苗，10月1日起，僅限10類高風險族群繼續享有公費，包括65歲以上長者、55至64歲原住民、安養及長照機構住民與工作人員、孕婦、6個月以上高風險對象，以及醫護人員等相關風險族群。

羅一鈞說，目前國內仍有約200萬劑新冠公費疫苗可用，現有疫苗對國內與鄰近國家流行的新冠變異株仍具保護效果，還沒施打的民眾可把握機會；疾管署也已與莫德納協調，10月後將提供自費選項，讓有需求者能持續接種。

