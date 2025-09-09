自由電子報
腰椎爆裂骨折 「微創椎體撐開手術」重建脊骨

2025/09/09 05:30
腰椎爆裂骨折 「微創椎體撐開手術」重建脊骨

▲楊志鴻醫師提醒，現在脊椎手術大多採微創手術，民眾不要因為害怕而錯失黃金治療時機。 （記者陳建志攝）

記者陳建志／台中報導

65歲曹姓婦人日前在家中浴室不慎跌倒，導致劇烈下背痛，送醫經磁振造影檢查後，診斷為腰椎爆裂性壓迫骨折，隨即安排住院並在隔日進行「微創椎體撐開手術」，術後疼痛顯著改善，3天後即順利康復出院。

長安醫院骨科主任楊志鴻表示，手術透過0.5公分的微創切口，將器械導入骨折椎體，利用「SpineJack脊椎千斤頂」將塌陷的脊椎撐開至原本高度，再注入低溫骨水泥填充。他強調，骨折的脊椎，就像一間地震震垮的房子，要先用千斤頂將房屋結構撐起，再灌注骨水泥重建。如果以傳統手術單純灌骨水泥，雖然結構穩固了，但房子仍還是變形、塌陷的。

楊志鴻表示，骨折是銀髮族的惡夢，除四肢外，脊椎骨折也相當常見。多數脊椎骨折可經由藥物舒緩、護具保護等自行修復，不一定要開刀，但若骨折壓迫到神經，出現痠麻、疼痛，甚至行走困難等症狀，這時手術不僅能立即解除疼痛，也能避免持續神經壓迫，降低後續併發症風險。

楊志鴻強調，過去聽到「龍骨開刀」往往心生畏懼，但隨著醫療進步，現在大多採用微創手術，傷口小、恢復快、出血少，像「微創椎體撐開手術」傷口大小僅0.5公分，手術時間只需半個鐘頭，呼籲民眾不要因為害怕而錯失黃金治療時機。

楊志鴻提醒，預防骨折必須從日常生活做起，均衡飲食並補充足夠的鈣質與維生素D，搭配規律運動以強化骨骼與肌肉。中高齡族群與停經後女性更應進行骨質密度檢查，及早發現問題並接受治療，顧好骨本、避免跌倒，才能預防骨折。

