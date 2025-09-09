自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

誤認是續發性白內障 未料是「慢性破孔性視網膜剝離」

2025/09/09 05:30
誤認是續發性白內障 未料是「慢性破孔性視網膜剝離」

▲楊啟蘭醫師表示，破孔性視網膜剝離好發於50歲以上的中老年人；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者歐素美攝）

記者歐素美／台中報導

64歲李姓婦人去年完成白內障手術，不料，今年5月突然視力模糊且越來越嚴重，親朋好友安慰她應是續發性白內障，不用太在意，接受雷射手術就會恢復，她因此拖了1個月才到診所檢查，結果沒想到竟然是視網膜剝離症狀，診斷為「慢性破孔性視網膜剝離」，經緊急手術才逐漸恢復視力。

緊急手術逐漸恢復視力

童綜合醫院眼科醫師楊啟蘭表示，破孔性視網膜剝離好發於50歲以上的中老年人，通常於發生1至2週內進行玻璃體切除手術，視力皆可恢復良好，網膜貼合成功率超過9成，但若病發超過2週，瀰漫的視網膜色素細胞就會在視網膜前形成增殖性玻璃體視網膜病變（增生膜），使視網膜產生皺縮，如果僅進行玻璃體切除手術，大多會因為視網膜面積減少而貼不回去，需合併進行增生膜移除手術，才能提高手術成功率。

李姓婦人以健保給付接受玻璃體切除併增生膜移除手術，配合童綜合醫院引進的新型DORC EVA玻璃體切除系統及ZEISS ARTEVO 850影像系統等，因影像品質佳，醫師手術時能精準、完整移除增生膜，且不傷及脆弱的視網膜組織，術後恢復良好。

楊啟蘭指出，民眾常以訛傳訛指視網膜剝離手術後保持趴臥3個月，造成許多患者卻步，錯失黃金治療時間。其實，臨床上很多患者的破孔是在正上方或側邊，反而術後保持側臥或正立的效果更好，且目前可以灌注矽油代替氣體，減少保持特定姿勢的時間，對於不容易長期保持特定姿勢的老年族群或是無法請長假休養的上班族，都是最佳的治療選擇。

