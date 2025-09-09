治療自閉兒 父母是最好教練

▲專家鼓勵家長學習適當的介入技巧，共同促進孩子成長。 （記者廖雪茹攝）

記者廖雪茹／新竹報導

▲家庭是孩子發展的第一個環境；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

1名男童因為到了1歲7個月都還無法叫出「爸爸」、「媽媽」，由家長帶到身心科求診，醫師發現，孩子除了語言發展緩慢外，並有眼神接觸不穩定、人際興趣不足等狀況。經過約1年心理師治療及父母引導，加強社交參與、溝通、模仿和遊戲等技能，現在已經可以說「爸爸抱抱」、「媽媽抱抱」，在語言和社交能力上有明顯進步。醫師提醒，自閉症光譜障礙的黃金介入期為0至6歲，尤其3歲前更是關鍵期。

0至6歲是黃金介入期

中國醫藥大學新竹附設醫院身心科主任王明鈺表示，自閉症有高遺傳性，但尚未找到確切基因，無法透過產前檢測得知。研究指出，自閉症光譜障礙的黃金介入期為0至6歲，其中3歲前更是腦部發展與學習塑形的關鍵時期。家庭是孩子發展的第一個環境，家長是最好的教練和助教、支持者跟引導者，照顧者的回應方式與互動品質，對孩子的社交、語言與情緒調節能力，皆有深遠而直接的影響。

請繼續往下閱讀...

心理師王顗翔補充，幼兒早期社會互動發展的4大關鍵領域，分別是社交參與（與人互動與分享的能力）、溝通能力（眼神、手勢及語言表達）、模仿能力（觀察學習的基礎）、遊戲能力（透過遊戲發展認知與人際技巧）。自閉特質的孩子常在這些領域發展較慢，也可能出現較高的固著行為，例如反覆轉車輪、排列玩具、看電風扇等，導致在學習新互動或遊戲方式時需要更多引導，鼓勵家長學習適當的介入技巧，共同促進孩子成長。

心理師陳庭萱也表示，日常生活就是最好的介入時機。第一步是進入孩子的「注意力聚光燈」，例如孩子喜歡來回推車，家長可模仿玩法一起「來回、來回」，建立互動橋梁。之後進一步創造溝通機會，例如不小心撞到孩子的車子，引起反應後說：「哎呀，車子撞倒了！」讓孩子感受到語言與情境的連結。此外，可利用需求情境引導語言，例如當孩子想拿餅乾時，家長先說出「餅乾」，孩子發出類似聲音就給予鼓勵，並依孩子能力逐步減少提示、延伸語句長度，循序漸進地發展溝通能力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法