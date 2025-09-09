自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

治療自閉兒 父母是最好教練

2025/09/09 05:30
治療自閉兒 父母是最好教練

▲專家鼓勵家長學習適當的介入技巧，共同促進孩子成長。 （記者廖雪茹攝）

記者廖雪茹／新竹報導

治療自閉兒 父母是最好教練

▲家庭是孩子發展的第一個環境；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

1名男童因為到了1歲7個月都還無法叫出「爸爸」、「媽媽」，由家長帶到身心科求診，醫師發現，孩子除了語言發展緩慢外，並有眼神接觸不穩定、人際興趣不足等狀況。經過約1年心理師治療及父母引導，加強社交參與、溝通、模仿和遊戲等技能，現在已經可以說「爸爸抱抱」、「媽媽抱抱」，在語言和社交能力上有明顯進步。醫師提醒，自閉症光譜障礙的黃金介入期為0至6歲，尤其3歲前更是關鍵期。

0至6歲是黃金介入期

中國醫藥大學新竹附設醫院身心科主任王明鈺表示，自閉症有高遺傳性，但尚未找到確切基因，無法透過產前檢測得知。研究指出，自閉症光譜障礙的黃金介入期為0至6歲，其中3歲前更是腦部發展與學習塑形的關鍵時期。家庭是孩子發展的第一個環境，家長是最好的教練和助教、支持者跟引導者，照顧者的回應方式與互動品質，對孩子的社交、語言與情緒調節能力，皆有深遠而直接的影響。

心理師王顗翔補充，幼兒早期社會互動發展的4大關鍵領域，分別是社交參與（與人互動與分享的能力）、溝通能力（眼神、手勢及語言表達）、模仿能力（觀察學習的基礎）、遊戲能力（透過遊戲發展認知與人際技巧）。自閉特質的孩子常在這些領域發展較慢，也可能出現較高的固著行為，例如反覆轉車輪、排列玩具、看電風扇等，導致在學習新互動或遊戲方式時需要更多引導，鼓勵家長學習適當的介入技巧，共同促進孩子成長。

心理師陳庭萱也表示，日常生活就是最好的介入時機。第一步是進入孩子的「注意力聚光燈」，例如孩子喜歡來回推車，家長可模仿玩法一起「來回、來回」，建立互動橋梁。之後進一步創造溝通機會，例如不小心撞到孩子的車子，引起反應後說：「哎呀，車子撞倒了！」讓孩子感受到語言與情境的連結。此外，可利用需求情境引導語言，例如當孩子想拿餅乾時，家長先說出「餅乾」，孩子發出類似聲音就給予鼓勵，並依孩子能力逐步減少提示、延伸語句長度，循序漸進地發展溝通能力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中