出生就「聽不到」 寶寶首次發聲 媽媽激動落淚

今年春天出生的小立（化名），在出生第2天接受新生兒聽力篩檢，檢查結果顯示「未通過」，出院前再測仍是「不通過」，經醫師與護理師說明後續流程，立即轉介至醫院，診斷為聽力損失。衛福部國民健康署提醒，每年約700至800名寶寶聽力異常，及早療育可確保語言及身心發展。

新生兒年約800人聽力異常

以小立的例子來說，家長雖然深受打擊，仍堅強協助孩子積極治療，小立在診斷為聽力損失後第3週，順利戴上助聽器，再於6個月大時展開療育課程。小立媽媽說，第一次看見小立因為聽見聲音而睜大眼睛、露出微笑，並且發出「ㄚ」的聲音時，她忍不住激動落淚，「慶幸當初有做聽力篩檢，讓我們能及早幫助他」。

及早治療 有助於未來學習

國民健康署婦幼健康組簡任技正胡怡君表示，先天性聽力受損的孩子，如果能早期發現，並接受聽語療育，仍可擁有正常的語言及身心發展，也有助於未來進入校園生活與同儕同步學習，但若錯過黃金時期，可能造成語言發展遲緩、學習困難，甚至影響情緒與社交。

胡怡君指出，台灣的孩子有9成左右於醫院生產，通常出生後24小時就會進行初步聽力篩檢，發現異常者又有9成被確診、每年約700至800人，後續醫療院所會協助銜接健保等相關治療資源。

胡怡君提到，輕、中度聽障的孩子通常無明顯語言溝通障礙，加上新生兒尚無法清楚表達自身狀況，容易被忽略，因此聽力篩檢格外重要，國健署全面推動本國籍出生3個月內的新生兒聽力篩檢服務以來，覆蓋率維持在9成以上，成效位居全球最優之列。

胡怡君也提醒，聽力損失高危險群包含有聽障家族史、孕期前3個月感染德國麻疹或其他病毒、使用耳毒性藥物、出生體重小於1500克、早產、缺氧、曾住過加護病房、細菌性腦膜炎，或頭頸部先天畸形（如小耳症）等情況，這些對象應更重視新生兒聽力篩檢與診斷。

不過，國健署也指出，家長務必注意，孩子成長過程中，仍可能因遲發性聽損、中耳炎、外傷、腦膜炎或藥物使用而影響聽力，平時可參考「兒童健康手冊」的「聽力簡易居家行為量表」，檢視及觀察孩子的聽力情形。

