異位性皮膚炎劇癢 中醫調體質降低復發

文／田騏嘉

異位性皮膚炎是慢性、反覆發作的過敏性皮膚病，常伴隨劇癢、皮疹、乾燥及色素沉著。根據流行病學資料，台灣兒童盛行率可達5–10%，成人雖較少見，但病程往往持續多年。西醫治療主要使用外用類固醇、免疫調節劑、口服抗組織胺與新型生物製劑，可迅速控制發炎與癢感，但停藥後容易復發，且部分患者對長期用藥的副作用有顧慮。

兒童盛行率5–10%

中醫將此病歸於「濕疹」、「風搔癢」等範疇，認為病機多與脾虛濕盛、風熱蘊膚、血虛生風有關。由於患者體質差異大，治療必須辨證論治，從全身調理著手，不僅控制皮疹，更著重降低復發頻率與修復皮膚屏障功能。

臨床上常見2類患者：幼兒型多伴腸胃功能弱、易腹瀉、偏食或體重偏輕，屬脾虛夾濕，治療以健脾祛濕為主，常用白朮、茯苓、薏苡仁配合清熱解毒藥；成人反覆型多因長期熬夜、壓力過大或飲食偏辛辣油炸，引發內熱外燥，治療以清熱涼血、養陰潤燥為主，常用當歸、赤芍、生地、蟬蛻等藥材。

治療方式不僅限於內服中藥，外治法與生活調整同樣關鍵。例如中藥薰洗可減輕癢感，針灸曲池、血海等穴位有助調節免疫；飲食方面應減少海鮮、堅果、辛辣與高糖食物，避免助濕生熱誘發皮疹。

急性期可減少搔抓，並適度冰敷，以降低癢感；慢性期則可在患處輕推，促進血液循環，加快皮膚修復。

中西醫合治提升生活品質

異位性皮膚炎是與免疫系統的長期協商。急性控制固然重要，但若忽略體質調整與生活習慣修正，復發幾乎無可避免。中醫著重長期管理與個體化調理，與西醫的急性抑制相輔相成。透過跨領域整合治療，才能逐步減少發作的頻率與嚴重度，最終讓患者恢復穩定與健康的生活品質。

（作者為全真中醫診所醫師）

