肩關節脫臼新療法 拳擊手重返榮耀

▲圖3：手術後肩盂骨癒合（星號），固定肌腱位置良好（箭頭）。 （照片提供／邱致皓）

文／邱致皓

▲圖1：肩關節脫臼關節囊破損（箭頭處）。（照片提供／邱致皓）

小白是半職業拳擊選手，從15歲就開始正式訓練，曾奪得同齡冠軍。升大一後不幸在隊內訓練中揮了空拳，左肩脫臼。起初還能帶傷硬撐，後續反覆脫臼3次，每次都要到急診麻醉才能復位。原來最擅長的左刺拳無從伸展，一發力就出現無力感，對手發現後也予以迎頭痛擊。看著原來的手下敗將取代自己成為冠軍，心有不甘，急切地想要重返巔峰。

▲圖2：肱二頭肌腱（星號），關節囊（箭頭）修補。（照片提供／邱致皓）

小白就醫檢查後發現，他的肩盂骨出現13%左右的缺損，剩餘的骨碎片與關節囊已經癒合在偏內側不佳位置（圖1），肱骨後側也有缺損。

請繼續往下閱讀...

小白與醫師詳談後得知，自己屬於傳統使用關節鏡單純修補關節囊手術會失敗高風險群。主要是年輕（小於20歲）、從事競爭運動、過肩運動選手，同時合併肩盂骨缺損與肱骨缺損。

世界各地的研究發現，手術後2至4年之間，再次脫臼率會節節升高。主要是縫合的關節囊因為多次脫臼，品質不佳，另外就是隨著時間關節囊慢慢鬆脫。

肱二頭肌腱強化修補關節囊

為了解決這個問題，2018年歐洲醫師發明，使用肱二頭肌腱強化修補關節囊的動態穩定重建手術（圖2）。在2022年的追蹤發現，這種手術失敗率低，且不影響手術後的關節活動，也可以同時解決過肩運動選手，常合併的上關節囊鬆脫問題。

後續於2023年，由台灣醫師改良為動態穩定合併肱骨缺損填補手術，將肩關節的前後不穩定因子都一同解決。同樣使用關節鏡輔助，特殊設計錨釘，可以使用4至5個微創傷口來完成。

微創傷口恢復快速

目前世界上包括台灣、歐洲、北美、南美及中國等國家都有進行類似手術，成效良好。

小白在接受過手術後，也比預期快速恢復，6個月後又再次重返榮耀，奪回冠軍。術後半年追蹤的電腦斷層檢查也發現，固定肌腱的位置極佳，骨癒合良好（圖3）。

（作者為林口長庚醫院骨科部運動醫學科主任）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法