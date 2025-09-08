自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

肩關節脫臼新療法 拳擊手重返榮耀

2025/09/08 05:30
肩關節脫臼新療法 拳擊手重返榮耀

▲圖3：手術後肩盂骨癒合（星號），固定肌腱位置良好（箭頭）。 （照片提供／邱致皓）

文／邱致皓

肩關節脫臼新療法 拳擊手重返榮耀

▲圖1：肩關節脫臼關節囊破損（箭頭處）。（照片提供／邱致皓）

小白是半職業拳擊選手，從15歲就開始正式訓練，曾奪得同齡冠軍。升大一後不幸在隊內訓練中揮了空拳，左肩脫臼。起初還能帶傷硬撐，後續反覆脫臼3次，每次都要到急診麻醉才能復位。原來最擅長的左刺拳無從伸展，一發力就出現無力感，對手發現後也予以迎頭痛擊。看著原來的手下敗將取代自己成為冠軍，心有不甘，急切地想要重返巔峰。

肩關節脫臼新療法 拳擊手重返榮耀

▲圖2：肱二頭肌腱（星號），關節囊（箭頭）修補。（照片提供／邱致皓）

小白就醫檢查後發現，他的肩盂骨出現13%左右的缺損，剩餘的骨碎片與關節囊已經癒合在偏內側不佳位置（圖1），肱骨後側也有缺損。

小白與醫師詳談後得知，自己屬於傳統使用關節鏡單純修補關節囊手術會失敗高風險群。主要是年輕（小於20歲）、從事競爭運動、過肩運動選手，同時合併肩盂骨缺損與肱骨缺損。

世界各地的研究發現，手術後2至4年之間，再次脫臼率會節節升高。主要是縫合的關節囊因為多次脫臼，品質不佳，另外就是隨著時間關節囊慢慢鬆脫。

肱二頭肌腱強化修補關節囊

為了解決這個問題，2018年歐洲醫師發明，使用肱二頭肌腱強化修補關節囊的動態穩定重建手術（圖2）。在2022年的追蹤發現，這種手術失敗率低，且不影響手術後的關節活動，也可以同時解決過肩運動選手，常合併的上關節囊鬆脫問題。

後續於2023年，由台灣醫師改良為動態穩定合併肱骨缺損填補手術，將肩關節的前後不穩定因子都一同解決。同樣使用關節鏡輔助，特殊設計錨釘，可以使用4至5個微創傷口來完成。

微創傷口恢復快速

目前世界上包括台灣、歐洲、北美、南美及中國等國家都有進行類似手術，成效良好。

小白在接受過手術後，也比預期快速恢復，6個月後又再次重返榮耀，奪回冠軍。術後半年追蹤的電腦斷層檢查也發現，固定肌腱的位置極佳，骨癒合良好（圖3）。

（作者為林口長庚醫院骨科部運動醫學科主任）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中