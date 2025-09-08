耳朵咖咖響張嘴就痛 顳顎關節間盤鈣化

▲患者指出，耳朵發出怪音處（箭頭所指）。（照片提供／陳建志）

文／陳建志

▲耳鳴機轉。（照片提供／陳建志）

1名60歲女性，只要一說話或剛開始咀嚼時，雙耳就會傳來「咖～咖～咖」的聲音，約半分鐘後才消失。她曾懷疑是耳垢栓塞，至耳鼻喉科就診卻未發現異常。不過，近期更出現雙側耳道前方顏面疼痛，尤其吃飯時嘴巴有時張不開，一旦強行張口，會聽到「噠」一聲，並伴隨劇烈耳痛。

▲電腦斷層檢查顯示關節間盤鈣化（箭頭所指）。（照片提供／陳建志）

就診時，輕壓她的耳前部位，她立即感到劇痛。直覺是顳顎關節問題，安排電腦斷層檢查後，發現雙側顳顎關節間盤已有鈣化，彷彿火腿蛋夾在吐司中，確診為顳顎關節間盤鈣化症。

軟骨長期磨損引發聽覺異常

這類疾病常見於慢性顳顎關節炎患者，長期軟骨磨損導致軟骨面鈣化。顳顎關節位於下顎骨髁突與顳骨關節窩之間，由間盤軟骨分隔為上下兩個獨立關節腔。張口時，外翼肌牽引下關節腔與軟骨向前滑動，閉口則滑回原位。

該關節本非負重關節，若出現磨損或狹窄，多與周邊肌肉（例如內翼肌、外翼肌、顳肌、頰肌、咬肌）緊繃或萎縮有關，導致關節囊受到壓迫，關節腔狹窄，使關節間盤與軟骨反覆摩擦、受損與再生，鈣質逐漸沉積，最終鈣化，失去彈性。當關節運動時，鈣化區會向後突出，震動外耳道軟骨部，聲波再經耳膜、聽小骨傳入內耳，引發聽覺異常。

注射玻尿酸減少摩擦與疼痛

治療上，盲目使用止痛劑或肌肉鬆弛劑無效，也不需進行關節置換。首要目標是放鬆周圍肌肉，解除緊繃狀態。必要時，可在超音波導引下注射玻尿酸至上下關節腔，恢復關節空間，減少摩擦與疼痛。

值得注意的是，類風濕性關節炎患者若免疫細胞攻擊顳顎關節，導致滑液膜增生、囊腫脹與纖維化，也可能出現類似症狀。此時則需依賴副腎皮質素或其他免疫治療。

若有相關症狀，應及早就醫，對症處理，避免病情惡化。

（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

