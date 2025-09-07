陰道菌叢失衡 私密處搔癢坐不住

▲私密處常發炎、癢等問題，應及早就醫，找出病因；示意圖。 （照片來源：shutterstock）

文／吳子綺

28歲上班族李小姐因私密處經常反覆發炎，不只分泌物多、飄異味，還會癢到睡不著，尤其是月經來之前，症狀特別嚴重，讓她不堪其擾。她聽網友分享，上網購買女性私密護理凝膠塗抹私密處，沒想到不適感不減反增，搔癢感來襲時，就連平常工作都快「坐不住」，急忙到婦產科求診。

忌高糖飲食 清潔過度

每當天氣濕熱的季節，診間就會多了許多私密處不適而來求診的女性，其中陰道炎是最常見的婦科問題。不少女性會誤以為陰道炎是因清潔做不夠，但其實陰道會發炎和陰道環境失衡、菌叢不穩定有關。

健康的陰道是生殖系統的守門員，平時維持在一個微酸性環境（pH值約3.8-4.5），有乳酸菌等「好菌」幫忙穩定生態，阻止外在的病原體感染。但是生活中的某些行為會破壞平衡。

◎破壞陰道菌叢平衡的行為

●過度清潔，使用刺激性或非酸性清潔劑。

●精液偏鹼性，若未使用保險套，或是性行為前後若未清潔，也容易影響酸鹼值。

●長時間悶熱、護墊不透氣。

●飲食高糖、作息不規律、熬夜壓力大。

勿自行購買塞劑使用

陰道炎又可分為念珠菌感染、細菌性陰道炎以及滴蟲感染，症狀不太相同，但都會分泌物變多、有異味、私密處出現搔癢及灼熱感。婦科醫師檢查後，會依感染原因開立口服或陰道用藥。但要特別提醒的是，治療期間應避免性行為，以免互相感染；也切勿自行購買塞劑使用，可能延誤病情、破壞菌叢！

遠離陰道炎的根本方法就是穩定菌叢，讓陰道維持在微酸環境。洗澡時用清水清潔私密處即可，避免用過熱洗澡水和較刺激性清潔用品，也避免自行灌洗陰道。

陰道炎反覆發作，是身體免疫力低落的警訊，長期必須靠良好生活作息、飲食規律、多運動、減少熬夜與舒緩壓力，來提升身體免疫穩定與自癒力。

日常生活中可以適當補充益生菌，有助恢復乳酸桿菌優勢，多喝水、減少糖分攝取、下半身穿著透氣寬鬆服裝、內褲選擇透氣棉質、生理期勤換衛生棉，也都有助於維持菌叢平衡。

（作者為衛生福利部樂生醫院婦產科醫師）

