吸入劑治療呼吸道疾病 須嚴格依照醫囑

文／游昱純、李雅琪

72歲的王先生因肺阻塞（COPD）導致呼吸困難及反覆性咳嗽就診。在評估肺功能與臨床症狀後，醫師建議他使用吸入劑，以改善氣道阻力並穩定症狀。剛開始他對使用吸入劑有疑慮，經醫療團隊衛教後，逐漸理解其治療意義與重要性。

吸入劑為治療氣喘、COPD等慢性呼吸道疾病的重要藥物形式，其可將藥物直接輸送至下呼吸道，有效達成支氣管擴張、發炎抑制等作用，減少全身性副作用。

◎依照劑型與給藥方式不同，常見吸入劑分3類

●定量噴霧吸入劑（MDIr）：需同步吸氣與按壓，常搭配吸入輔助器使用。

●乾粉吸入劑（DPI）：依賴患者吸氣流速以帶動藥粉進入肺部，適合肺功能良好者。

●霧化型吸入液（Nebulizer）：利用機械霧化藥液，適用於兒童、高齡者或急性發作時無法有效配合吸氣者。

選擇適合的吸入劑需依據患者的肺功能、年齡、手部協調性與認知能力等因素綜合評估。部分高齡患者因吸氣力不足或協調困難，可能無法正確使用DPI；而霧化吸入劑則較不需技巧性操作，適用於上述族群。

操作錯誤 藥效不佳也恐增加副作用

◎使用與保存須知

吸入劑使用須嚴格依照醫囑，切勿任意增減劑量或頻率。每種吸入劑的使用方式略有不同，若操作錯誤，可能導致藥效不佳或副作用增加。

保存方面，吸入劑應放置於陰涼乾燥處，避免陽光直射與高溫。部分霧化型藥液開封後有使用期限，應遵循標示使用，勿久置。若發現藥物變色、異味或過期，應即停用。

吸入劑為長期控制藥物之一，非僅於急性發作時使用。患者應定期回診追蹤肺功能與病況，必要時調整治療方案，以達最佳控制。

吸入劑為呼吸道疾病之重要治療工具，正確使用可顯著減少發作次數與急診率。建議患者與照護者主動向醫護人員詢問使用方法、注意事項與保存方式，確保治療安全與效果。

（作者皆為基隆長庚醫院呼吸治療科呼吸治療師）

