收假適應不良 賴床厭學 小學生恐開學症候群

▲孩子若常會上課打瞌睡或心不在焉等狀況，需要接受輔導或諮商協助，及早步上正軌；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／薛媛云

小華（化名）這個學期剛升小六，開學後，早上常賴床，並且有起床氣，常常不想去上學、或上學遲到等狀況發生，讓父母很苦惱，常又不知道該怎麼辦才好。老師也告訴小華的父母，小華上課常打瞌睡、作業遲交、常有疲憊感或心不在焉，只有在下課時，狀況好一點，有時面對老師的教導會不耐煩，建議小華接受輔導或是諮商協助。

收假前1-2週 就宜調整作息

經過諮商，心理師發現小華，其實不只這個學期有這樣的狀況，從小到大，幾乎每個學期都是如此，而且每個學期都要到後面半學期才能漸入佳境。小華的父母工作忙碌，所以寒暑假會送小華到爺爺、奶奶家住，直到開學前才會回家住，而通常爺爺、奶奶不太控管小華的作息和寒暑假作業，小華大多吃飽睡，睡飽吃，且手機和玩電腦遊戲的時間也不會有限制。

請繼續往下閱讀...

心理師認為，小華可能有所謂的開學症候群的問題。開學症候群並非正式醫學診斷，但卻是一種普遍存在的現象。通常指的是學生在長假結束後，回到學校時，所面臨作息改變、環境變動、學習階段變動等因素，所產生的適應不良現象，並可能伴隨身心症狀。

心理師建議每次假期結束前1-2週，可以試著按照以下方式執行：

●提早調整作息：因假期大多作息時間會比較不規律、有睡回籠覺、或是午覺時間過長等狀況，導致生理時鐘混亂。須將作息漸進式的調整成上學時的作息時間，避免睡回籠覺、避免午覺時間過長等狀況。

●檢查寒暑假作業和準備上學用具：有些孩童會將作業拖到最後一天才寫完，也會導致假期沒放好放滿的感覺；所以建議開學前一週就完成寒暑假作業，並準備開學用品，增加對開學期待值。

控制3C使用 增加其他活動

●調整使用3C的活動時間，並增加其他活動：有些家長在假日時，較少會控管3C產品使用時間，導致孩童開學後不太能專心在課業上；因此建議需漸進式調整孩童3C產品使用時間，且可增加運動和其他活動（如：科學館參觀、展覽、體驗活動等）。

每個孩童的狀況不同，有些孩童會需要更長時間才能調整回來，有些孩童則甚至是寒暑假（假期）亦須維持上學時的作息和活動，才能避免適應問題。家長可依照孩童的狀況做調整。

（作者為步步心理治療所所長）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法