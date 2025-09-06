自由電子報
整晚瘋網遊拒上學 高中資優生「網路成癮」

2025/09/06 05:30
整晚瘋網遊拒上學 高中資優生「網路成癮」

▲章秉純醫師指出，人類慾望中樞浮膈核，位於腦部基底核的重要腦區。（記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛／台中報導

整晚瘋網遊拒上學 高中資優生「網路成癮」

▲醫師提醒家長應注意孩子是否有網路成癮問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者蔡淑媛攝）

開學了，家長若發現孩子脫離網路世界就就焦慮不安、緊張失眠，難以正常生活，建議尋求學校輔導老師或專業精神科醫師諮詢、輔導。

部立台中醫院身心精神科主任章秉純指出，「網路成癮」包括沉迷網路遊戲、手遊、社群平台、短影音等，呈現過度依賴、無法戒斷、愈玩愈多，造成生活困擾、功能損害，就屬於成癮行為。一般而言，男生成癮者比女生多，其中男生多沉迷線上遊戲，女生則是社群媒體。

章秉純表示，網路成癮患者年紀從小學到高中都有，尤其高中生一旦被要求脫離網路，反應更加激烈，還有學生以在家隨地便溺抗議，也曾有明星高中資優生荒廢學業。

章秉純說，該名高中資優生下課後整晚瘋遊戲，白天上課打瞌睡，成績吊車尾，父母氣到直接中斷網路、沒收手機，但孩子則以不給手機、網路就不唸書來抗議，親子關係緊繃，最後在學校輔導老師建議下，親子一起就醫。

家長多互動 讓孩子感受真實世界人際溫度

章秉純表示，該名高中生不僅網路成癮，還併發憂鬱症，他以「尋找人生意義」跟高中生分享，提醒遊戲推陳出新，「最後是你在玩遊戲，還是你被遊戲玩」，勸他別再沉迷遊戲。後來家長同意給孩子手機及網路，但要正常作息，親子也一起玩桌遊、下圍棋，假日也到戶外郊遊，將原本被線上遊戲佔滿的時間重新分配，正常上學、重拾書本，1個學期後，該名資優生逐漸擺脫網路控制，成績進步。

章秉純提醒，預防孩子網路成癮，家長應多跟孩子擁抱、聊天，讓孩子感受真實世界的人際溫度，避免沉迷於虛擬網路世界，無法自拔。

