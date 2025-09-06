孩子吵著買手機？專家教戰親子溝通3作法

▲父母以身作則，多留一些「不被打擾」的專屬時間，真正陪伴孩子，有助親子關係；圖為情境照。（照片來源：shutterstock）

文／葉雅馨

你是否為了要不要給孩子手機、怎麼管理手機，經常和孩子拉鋸，讓親子關係很緊張？

根據教育部2020年台灣中小學學生網路使用行為調查報告指出，超過5成以上的學生都擁有智慧型手機；另一份調查則指出，在2024年，兒童與青少年每日平均上網時間已達3.96小時，首次接觸網路年齡降至7.1歲，顯示3C產品早已深植兒童與青少年的生活。

手機帶來的便利，對兒童、青少年的學習和人際互動有幫助，但也伴隨著風險。

一項發表於《人類發展與能力期刊》，針對超過10萬名年輕人的研究指出，在13歲前擁有智慧型手機的孩子，成年早期更可能出現自殺意念、攻擊行為、情緒調節困難及自我價值感低落；此外，首次擁有智慧型手機的年齡愈低，「心智健康指數」（MHQ）得分隨之下降。例如，13歲時，擁有智慧型手機的人平均得分為30，而5歲時擁有智慧型手機的人平均得分僅1。

研究也指出，這與過早接觸社群媒體有關，會伴隨更高的網路霸凌風險、睡眠障礙及家庭關係惡化。

共商手機優缺點、擁有年齡

所以，家長該怎麼因應拿捏給予孩子手機的時間，能幫助孩子善用智慧型手機，又不會形成緊張的親子關係？可以試試以下的作法：

●和孩子討論「可以擁有手機的年紀」：與其一味制止「有手機」，不如和孩子討論有無手機的優點和缺點，設定能擁有個人手機的年紀，例如滿13歲，讓孩子有期待，也清楚規則、可遵守。

陪孩子練習回應「同儕壓力」

●陪孩子練習回應「同儕壓力」：當朋友都有手機，孩子自然會想跟進。父母可以先和孩子模擬，遇到這種情況時該如何回應。同時，也能給孩子在家和自己共用手機的時段，讓他可以和朋友有互動的話題，同時可掌握孩子使用手機的狀況。

●父母以身作則：孩子很敏感，當父母回家後仍滑手機、不和孩子互動，他們就會覺得手機比自己重要。請父母多留一些「不被打擾」的專屬時間，真正陪伴孩子。

對現今的兒童、青少年來說，手機已是「生活必需品」，父母當好守門人，孩子就能享受科技的便利，也能守護心理健康。

（作者為董氏基金會心理衛生中心主任）

