拇指外翻 年輕族群、男性比例上升

2025/09/05 05:30

▲洪煒竣醫師指出，拇指外翻與遺傳、體質、足部結構異常有關。（記者歐素美攝）

▲洪煒竣醫師指出，拇指外翻與遺傳、體質、足部結構異常有關。（記者歐素美攝）

記者歐素美／台中報導

大眾常將拇指外翻與「女性穿高跟鞋」畫上等號，但骨科醫師表示，根據其臨床觀察發現年輕族群，甚至男性患者罹患拇指外翻的比例明顯上升，突顯其背後可能與遺傳、體質、足部結構異常更有關。

光田綜合醫院骨科醫師洪煒竣說，1名25歲女性患者，高中時，穿鞋常摩擦到大腳趾，導致紅腫與不適，卻未理會，直到近年從事物流理貨工作，長時間站立、搬運與走動，腳部負擔大增，疼痛狀況逐漸加劇，為了改善工作上的不適，才決定接受微創截骨手術進行矯正；患者母親也有拇指外翻問題，但因職業性質可穿拖鞋，至今雖有變形，卻不影響日常生活，因此未考慮手術治療。

另一名76歲婦人則多年來大腳趾持續變形，腳掌側邊不僅長出厚繭，腳趾間也出現擠壓與重疊，走久了便會疼痛，步態明顯不穩，因長年隱忍，不僅嚴重影響行走能力，也導致中足結構變形，甚至需仰賴輪椅代步，家屬陪同就醫後，醫師確認其病況已不適合保守治療，安排進行微創手術矯正。

洪煒竣指出，拇指外翻因年齡、職業與個人接受程度不同，導致發現與治療的時間點差異極大，愈年輕發現、愈早處理，對足部結構保護就愈完整，拖太久才治療，常常造成中足壓力集中、腳趾變形，甚至關節炎。

醫籲及早尋求骨科診斷 避免腳趾變形或關節炎

洪煒竣表示，拇指外翻的嚴重程度可透過X光判定，當大腳趾外翻的角度變大且合併紅腫疼痛、行走不穩或穿鞋困難，就應考慮手術介入。目前常見的微創截骨手術僅需4個小孔完成骨頭切割與鋼釘固定，手術時間約1小時，術後住院1至3天，約2至3個月可恢復正常步態。

洪煒竣說，拇指外翻不只是外觀問題，當影響到行走與生活品質時就不應再拖延，尤其腳掌是身體的地基，長期歪斜卻不補救，早晚會出問題，呼籲民眾若出現穿鞋卡腳、紅腫疼痛或走路不穩，應及早尋求骨科診斷，避免小病拖成大困擾。

