上班族罹甲狀腺乳突癌 碘131治療恢復健康

▲許小姐入住碘131病房，接受碘131治療。（大林慈濟醫院提供）

記者王善嬿／嘉義報導

41歲許姓上班族去年就醫檢查發現有甲狀腺結節伴隨微鈣化，外科手術切除後，確診為甲狀腺乳突癌。手術後，在醫師安排下，入住碘131病房，接受碘131治療，清除殘餘癌細胞，目前病情穩定，已回到職場工作與正常生活。

許小姐說，因健康檢查得知有甲狀腺結節，在其他醫院追蹤檢查，去年底發現鈣化，轉診到大林慈濟醫院治療，由一般外科主任魏昌國手術切除，術後復原良好，聲音也未受到影響。

許小姐術後，由新陳代謝科醫師廖唐毅接手治療。廖唐毅表示，甲狀腺癌術後，常見後續以碘131放射性同位素治療，藉由特殊處理的放射性碘精準進入殘存腫瘤細胞，釋放輻射線清除治療。

廖唐毅說，許小姐腫瘤沒有轉移至淋巴或遠端器官，年齡未滿55歲，屬於第1期，僅需一般劑量治療；今年2月她接受碘131治療後，配合核子醫學科全身掃描，確認沒有遠端轉移，目前持續規律回診追蹤，狀況穩定。

放射性治療 需短期住院隔離

廖唐毅指出，碘131屬於放射性治療，需要短期住院隔離，避免影響他人，一般住院2天，待體內輻射量下降後即可出院，1週內盡量避免與家人接觸，其餘生活不影響，且副作用如喉嚨腫脹、唾液腺不適或腸胃不舒服，絕大多數病人可接受。

他提醒，民眾若發現甲狀腺結節大於1公分、合併微鈣化等高風險特徵，應盡早就醫檢查。

▲廖唐毅醫師（右）向許小姐說明治療進度。（大林慈濟醫院提供）

▲許小姐（左）感謝廖唐毅醫師的治療。（大林慈濟醫院提供）

