限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
上班族罹甲狀腺乳突癌 碘131治療恢復健康
記者王善嬿／嘉義報導
41歲許姓上班族去年就醫檢查發現有甲狀腺結節伴隨微鈣化，外科手術切除後，確診為甲狀腺乳突癌。手術後，在醫師安排下，入住碘131病房，接受碘131治療，清除殘餘癌細胞，目前病情穩定，已回到職場工作與正常生活。
許小姐說，因健康檢查得知有甲狀腺結節，在其他醫院追蹤檢查，去年底發現鈣化，轉診到大林慈濟醫院治療，由一般外科主任魏昌國手術切除，術後復原良好，聲音也未受到影響。
請繼續往下閱讀...
許小姐術後，由新陳代謝科醫師廖唐毅接手治療。廖唐毅表示，甲狀腺癌術後，常見後續以碘131放射性同位素治療，藉由特殊處理的放射性碘精準進入殘存腫瘤細胞，釋放輻射線清除治療。
廖唐毅說，許小姐腫瘤沒有轉移至淋巴或遠端器官，年齡未滿55歲，屬於第1期，僅需一般劑量治療；今年2月她接受碘131治療後，配合核子醫學科全身掃描，確認沒有遠端轉移，目前持續規律回診追蹤，狀況穩定。
放射性治療 需短期住院隔離
廖唐毅指出，碘131屬於放射性治療，需要短期住院隔離，避免影響他人，一般住院2天，待體內輻射量下降後即可出院，1週內盡量避免與家人接觸，其餘生活不影響，且副作用如喉嚨腫脹、唾液腺不適或腸胃不舒服，絕大多數病人可接受。
他提醒，民眾若發現甲狀腺結節大於1公分、合併微鈣化等高風險特徵，應盡早就醫檢查。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應