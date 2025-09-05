三寶媽突中風 心臟卵圓孔未閉合惹禍

▲王其聖醫師（右）和莊傑貿醫師指出，卵圓孔位於左、右心房之間，有1/4的成年人為開放性卵圓孔。（記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛／台中報導

不明原因的腦中風，竟是心臟卵圓未閉合！42歲「三寶媽」邵小姐去年突然小中風，左側肢體麻木無力，找不到病因，直到台中榮總就醫檢查發現是「開放性卵圓孔」導致腦中風，接受心導管手術關閉卵圓孔，降低再中風的機率。醫師提醒，不明原因腦中風，有3到5成是開放性卵圓孔造成，不應輕忽。

台中榮總院長、兒童心臟內科醫師傅雲慶指出，卵圓孔是胎兒時期循環系統必要的構造，位於左、右心房之間，出生後約3至6個月後自行關閉，但有1/4的成年人，卵圓孔未自行完全關閉，為開放性卵圓孔。

心導管手術關閉 降低再中風機率

傅雲慶說，開放性卵圓孔就像2片閘門，平時不會有血流通過，但當憋氣、用力或生氣時，閘門會打開，一旦靜脈有血栓，可能從右心房掉入左心房，進到動脈而導致中風，建議小朋友有卵圓孔問題，要追蹤到完全關閉。

中榮神經內科醫師王其聖指出，腦中風原因包括心房顫動、腦內血管問題、頸動脈狹窄、癌症等，有3成病人為不明原因，被歸類為「隱源性腦中風」，其中就有3至5成是開放性卵圓孔造成的腦中風，也有腦幹出血的嚴重中風個案，中榮10幾年來發現超過270例，並不少見，也有21、22、24歲的年輕患者。

中榮從2013年率先在國內使用經顱超音波合併微小氣泡測試，偵測開放性卵圓孔，傅雲慶強調，目前卵圓孔關閉不需開刀，透過心導管手術，僅需局部麻醉，大約半小時即可完成，可降低9成中風復發機會，效果優於藥物治療，建議腦中風患者要檢查卵圓孔是否未閉合，以預防再次中風。

中榮神經內科主任陳柏霖、醫師王其聖及兒童心臟內科主任莊傑貿表示，過去對於60歲以上的開放性卵圓孔中風患者，多採藥物治療，中榮10幾年來已為100多名開放性卵圓孔中風患者進行卵圓孔關閉術，其中有67名是60歲以上患者；成果分別在今年7月及8月刊登於國際期《歐洲腦中風期刊》（European Stroke Journal），推動國際指引，重新檢視年齡限制。

▲邵小姐（右2）與張先生（中）因開放性卵圓孔造成腦中風，接受中榮團隊心導管卵圓孔關閉術，大幅減少再中風機率。（記者蔡淑媛攝）

