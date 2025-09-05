自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

三寶媽突中風 心臟卵圓孔未閉合惹禍

2025/09/05 05:30

▲王其聖醫師（右）和莊傑貿醫師指出，卵圓孔位於左、右心房之間，有1/4的成年人為開放性卵圓孔。（記者蔡淑媛攝）

▲王其聖醫師（右）和莊傑貿醫師指出，卵圓孔位於左、右心房之間，有1/4的成年人為開放性卵圓孔。（記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛／台中報導

不明原因的腦中風，竟是心臟卵圓未閉合！42歲「三寶媽」邵小姐去年突然小中風，左側肢體麻木無力，找不到病因，直到台中榮總就醫檢查發現是「開放性卵圓孔」導致腦中風，接受心導管手術關閉卵圓孔，降低再中風的機率。醫師提醒，不明原因腦中風，有3到5成是開放性卵圓孔造成，不應輕忽。

台中榮總院長、兒童心臟內科醫師傅雲慶指出，卵圓孔是胎兒時期循環系統必要的構造，位於左、右心房之間，出生後約3至6個月後自行關閉，但有1/4的成年人，卵圓孔未自行完全關閉，為開放性卵圓孔。

心導管手術關閉 降低再中風機率

傅雲慶說，開放性卵圓孔就像2片閘門，平時不會有血流通過，但當憋氣、用力或生氣時，閘門會打開，一旦靜脈有血栓，可能從右心房掉入左心房，進到動脈而導致中風，建議小朋友有卵圓孔問題，要追蹤到完全關閉。

中榮神經內科醫師王其聖指出，腦中風原因包括心房顫動、腦內血管問題、頸動脈狹窄、癌症等，有3成病人為不明原因，被歸類為「隱源性腦中風」，其中就有3至5成是開放性卵圓孔造成的腦中風，也有腦幹出血的嚴重中風個案，中榮10幾年來發現超過270例，並不少見，也有21、22、24歲的年輕患者。

中榮從2013年率先在國內使用經顱超音波合併微小氣泡測試，偵測開放性卵圓孔，傅雲慶強調，目前卵圓孔關閉不需開刀，透過心導管手術，僅需局部麻醉，大約半小時即可完成，可降低9成中風復發機會，效果優於藥物治療，建議腦中風患者要檢查卵圓孔是否未閉合，以預防再次中風。

中榮神經內科主任陳柏霖、醫師王其聖及兒童心臟內科主任莊傑貿表示，過去對於60歲以上的開放性卵圓孔中風患者，多採藥物治療，中榮10幾年來已為100多名開放性卵圓孔中風患者進行卵圓孔關閉術，其中有67名是60歲以上患者；成果分別在今年7月及8月刊登於國際期《歐洲腦中風期刊》（European Stroke Journal），推動國際指引，重新檢視年齡限制。

▲邵小姐（右2）與張先生（中）因開放性卵圓孔造成腦中風，接受中榮團隊心導管卵圓孔關閉術，大幅減少再中風機率。（記者蔡淑媛攝）

▲邵小姐（右2）與張先生（中）因開放性卵圓孔造成腦中風，接受中榮團隊心導管卵圓孔關閉術，大幅減少再中風機率。（記者蔡淑媛攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中