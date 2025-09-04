陽明交大揭密 能咬能吞象徵「頭好壯壯」

▲林嘉澍教授發現咀嚼與吞嚥，與腦神經及全身健康的關係。（陽明交大提供）

吃飯、喝水簡單動作，牽動人腦神經網絡！陽明交大研究發現，咀嚼與吞嚥這2項每天重複的動作與腦部活動有關，並反映出人體肌肉狀態，因此能咬又能吞是真正的健康指標，獲國際期刊《Journal of Oral Rehabilitation》刊登。

陽明交大牙醫學系與磁振造影核心實驗室，歷經2年針對超過百位不同年齡層的健康成人，進行咀嚼與吞嚥測試，並搭配磁振造影掃描人腦神經網路。

陽明交大牙醫系教授林嘉澍表示，低強度的咀嚼條件下，顯示出小腦與初級感覺運動皮質之間的功能連結。但若增加咀嚼難度，如口內有較難咬碎的異物時，前額葉功能連結較強的年長者，有較好的咀嚼效能。

由於前額葉是負責高階認知功能的腦區，意味著咀嚼功能除了傳統認為與缺牙程度有關，更與大腦認知功能息息相關，如年長者剛裝上新假牙，或是吃特別難咬爛的食物，需學習與適應，都仰賴腦功能活動。

吞嚥功能則是另一條神經路徑。良好吞嚥表現顯示小腦與基底核的連結增強，與動作和節律性運動有關的腦區連結，反映出維持吞嚥穩定性的神經機制。但研究也發現，「咀嚼能力好」不必然代表「吞嚥能力也好」。

團隊還發現咀嚼與吞嚥都有良好表現的參與者，其上臂與小腿圍明顯較其他組別來得大。反映出肌肉狀態與良好咀嚼與吞嚥能力彼此互補。這代表能咬又能吞者，才是真正的健康指標。

林嘉澍認為，新的研究證據顯示年長者咀嚼攝食的關鍵在於如何克服咀嚼困難的狀況。除牙齒等口腔健康條件，人腦神經結構與功能對於年長者如何飲食也扮演重要的角色，顯示口腔與跨領域醫學的整合對高齡健康的重要性。

