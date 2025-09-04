自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

青春「拒菸」 國健署提「8不」技巧

2025/09/04 05:30
青春「拒菸」 國健署提「8不」技巧

▲遇到好友提供紙菸，可依國健署提供的「拒菸8不」婉拒；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者林惠琴／台北報導

開學季報到，也要小心校園「菸」霧繚繞！根據國健署公布的青少年吸菸行為調查顯示，未曾吸菸的學生中，近2成表示，未來1年內好友給紙菸，自己可能會吸。國健署呼籲青少年善用拒菸「8不」技巧，勇敢拒菸。

近2成青少年 朋友遞菸會吸

國健署菸害防制組組長羅素英表示，根據2023年青少年吸菸行為調查顯示，青少年若周遭有吸菸的朋友，吸菸機率會比周遭沒有吸菸朋友的青少年高出17.5倍，單看國中生為22.7倍，高中職學生則是13.1倍。

此外，未曾吸菸學生中，有17.9%表示，未來1年內好友提供紙菸，自己可能會吸菸，其中，國中生為13.6%、高中職學生21.9%，顯示同儕吸菸是影響青少年吸菸行為的重要因素。

羅素英指出，研究顯示，青少年時期是養成吸菸行為的關鍵階段，此時社交圈逐漸擴大，在各種社交場合有更多機會接觸到各類菸草與尼古丁產品，加上菸商持續利用時尚包裝、迷人設計與社群行銷等吸引年輕人，擴大潛在吸菸族群，且使戒菸難度提高。此外，在青春期階段，大腦對尼古丁成癮作用更加敏感，並影響學習、記憶等心肺及腦部功能。

◎「拒菸8不」技巧

●不接受：堅定拒絕可有效化解對方的要求。

●不隱瞞：用簡單的理由拒絕對方的要求。

●不尷尬：幽默自己，我就是不做，又何妨。

●不逗留：三十六計走為上策，藉機遠離現場。

●不縱容：以友情為出發點，動之以情，規勸對方。

●不硬碰：邀請一同做別的事，化解情境。

●不被說服：用道理、證據說服對方。

●不被激將：反將一軍，能不盲從朋友意見，才是成熟。

國健署指出，面對各類菸草與尼古丁產品的誘惑，青少年需要更多來自家庭與社會的支持，引導他們做出正確的選擇，提醒家長可以留意孩子是否有不明的裝置、不明的氣味、不明的花費或驟變的行為，及早發現、適時關懷，共同營造一個無菸、健康、支持的成長環境。

☆自由時報關心您，吸菸有害健康☆

