遭沙袋重擊骨盆爆開 醫師鬼門關前成功救回

▲影像檢查結果（圖左）比對模型，顯示患者的骨盆明顯破裂（紅圈處）。（記者歐素美攝）

記者歐素美／台中報導

▲吳坤達醫師說明患者的病況。（記者歐素美攝）

1名42歲男性日前不小心被高處墜落的沙袋砸中，下腹部血肉模糊，骨盆幾乎爆開，直腸破裂外露、膀胱也破裂，大量失血休克，被緊急送醫救治。由於患者命在旦夕，快速被送入手術室開刀，醫療團隊花了4個多小時搶救，1個多月來患者逐漸恢復，已能正常進食；醫師說，當時根本是在跟閻羅王搶人，但患者肛門括約肌已經失去功能，日後只能靠永久性的腸道造口（人工肛門），維持正常消化道的功能。

肛門括約肌失能 只能靠造口維持功能

駐診李綜合醫院的台中榮總外科主治醫師吳坤達表示，患者當時被送到醫院時已休克，開放性傷口失血至少2000c.c.，生命危急，立即會同麻醉科醫師隋善中、骨科醫師李詔信和泌尿科醫師黃品叡緊急手術。

請繼續往下閱讀...

吳坤達說，因怕患者有生命危險，尚未做電腦斷層就進手術室，4位醫師相互合作，一邊開刀一邊修復患者傷口，手術過程中才知患者會陰部有25公分的開放性傷口，膀胱破裂、直腸破裂外露、骨盆還嚴重骨折。

醫師團隊合作花了4個多小時，幫患者進行剖腹探查術、D環結腸造口術、會陰肌皮瓣重建術、膀胱1期修復術、骨盆開書型骨折切開復位外固定術，患者住加護病房1週逐漸穩定，家屬為了方便就近照顧，轉院到台中榮總，2天後即拔除呼吸器並轉到普通病房。

吳坤達說，患者目前仍住院中，因骨盆嚴重碎裂，至少還要4個月才能康復，膀胱也還在修復，近期便能拿掉尿管，由於患者肛門括約肌已經失去功能，日後只能靠永久性的腸道造口（人工肛門），維持正常消化道的功能。

吳坤達指出，目前患者已能輕鬆躺在病床上滑手機，但未來復健過程仍需醫護人員的協助，才能及早恢復健康狀態。

