限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
遭沙袋重擊骨盆爆開 醫師鬼門關前成功救回
記者歐素美／台中報導
1名42歲男性日前不小心被高處墜落的沙袋砸中，下腹部血肉模糊，骨盆幾乎爆開，直腸破裂外露、膀胱也破裂，大量失血休克，被緊急送醫救治。由於患者命在旦夕，快速被送入手術室開刀，醫療團隊花了4個多小時搶救，1個多月來患者逐漸恢復，已能正常進食；醫師說，當時根本是在跟閻羅王搶人，但患者肛門括約肌已經失去功能，日後只能靠永久性的腸道造口（人工肛門），維持正常消化道的功能。
肛門括約肌失能 只能靠造口維持功能
駐診李綜合醫院的台中榮總外科主治醫師吳坤達表示，患者當時被送到醫院時已休克，開放性傷口失血至少2000c.c.，生命危急，立即會同麻醉科醫師隋善中、骨科醫師李詔信和泌尿科醫師黃品叡緊急手術。
請繼續往下閱讀...
吳坤達說，因怕患者有生命危險，尚未做電腦斷層就進手術室，4位醫師相互合作，一邊開刀一邊修復患者傷口，手術過程中才知患者會陰部有25公分的開放性傷口，膀胱破裂、直腸破裂外露、骨盆還嚴重骨折。
醫師團隊合作花了4個多小時，幫患者進行剖腹探查術、D環結腸造口術、會陰肌皮瓣重建術、膀胱1期修復術、骨盆開書型骨折切開復位外固定術，患者住加護病房1週逐漸穩定，家屬為了方便就近照顧，轉院到台中榮總，2天後即拔除呼吸器並轉到普通病房。
吳坤達說，患者目前仍住院中，因骨盆嚴重碎裂，至少還要4個月才能康復，膀胱也還在修復，近期便能拿掉尿管，由於患者肛門括約肌已經失去功能，日後只能靠永久性的腸道造口（人工肛門），維持正常消化道的功能。
吳坤達指出，目前患者已能輕鬆躺在病床上滑手機，但未來復健過程仍需醫護人員的協助，才能及早恢復健康狀態。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應