腹部腫大 竟是1.5公斤子宮肌瘤

▲電腦斷層檢查發現1個直徑約20公分的子宮肌瘤。（照片提供／潘李旻諺）

文／潘李旻諺

45歲的陳小姐未婚且自認身體健康，儘管腹部日益腫大，卻一直以為只是「幸福肥」未曾就醫。近日下腹劇烈疼痛，甚至服用止痛藥也無法緩解，晚餐後更是痛到寸步難行，才緊急掛急診。

檢查結果發現，她的子宮竟長了一顆重達1.5公斤的巨大骨盆腔腫瘤，最大直徑約20公分（如圖），所幸術後病理報告證實為良性子宮肌瘤。

請繼續往下閱讀...

醫：莫把警訊當發胖

陳小姐腹痛就醫時，急診醫師在理學檢查時，就觸摸到她的腹部有1顆質地稍硬、表面光滑的腫塊，範圍從肚臍上方2公分處一路延伸至下腹部，並伴隨壓痛感。進一步腹部電腦斷層檢查顯示，這顆巨大的骨盆腔腫瘤，如果以懷孕週數來類比，約莫等同於懷孕20到24週的子宮大小。

醫師透過電腦斷層影像輔以超音波檢查，判斷這顆腫瘤為良性子宮肌瘤，且有局部壞死現象，與陳小姐充分溝通討論後，決定採用傳統開腹手術切除子宮肌瘤。

手術切除 證實為良性

手術從下腹部切開（如同剖腹產的切口），過程中使用子宮頸下段綁帶壓迫子宮動脈，有效減少術中失血，最終順利取出這顆1.5公斤重的子宮肌瘤，且未破壞子宮腔。陳小姐術後恢復良好術後第5天便康復出院，病理報告也確認是良性子宮肌瘤。

依據生長位置，子宮肌瘤可大致分為3類：長在子宮表層的漿膜下肌瘤、長在子宮肌肉層內的肌層內肌瘤、長在子宮黏膜下的黏膜下肌瘤。

大多數子宮肌瘤屬於良性，是否需要治療，主要取決於它是否對患者造成影響。例如：經血量過多、不正常子宮出血、壓迫膀胱或直腸，導致頻尿或便秘。如果出現前述症狀，或是肌瘤在短時間內快速成長，醫師會進一步評估治療。但若無明顯不適，只需定期回診追蹤超音波即可。

至於治療方式，除了考量肌瘤的大小、位置外，患者的生育計畫也是重要的考量因素。

被診斷出子宮肌瘤不必過度擔憂，最重要的是詳細檢查後，與婦產科醫師充分溝通，共同討論出最適合自己的治療方案。

（作者為鹿港基督教醫院婦產科主治醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法