健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

不用「整組換」 「半人工膝關節」恢復更快

2025/09/03 05:30
不用「整組換」 「半人工膝關節」恢復更快

▲藝人王彩樺（中）出席衛教活動，與曾經置換膝關節的長輩一起展現活力。（記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

膝蓋退化不一定要「整組換掉」！醫師指出，多數患者因膝關節內側長期受力導致局部磨損，透過「半人工膝關節置換術」，可只針對受損部位處理，保留約75%的健康組織，不僅傷口小、恢復快，術後活動感受也更接近自然膝蓋。

輔仁大學附設醫院骨科醫師張書豪指出，58歲以上每5人就有1人有膝關節退化困擾，70歲以上更達70%，現代人又因體重過重、運動傷害或姿勢不良，膝關節可能提前退化。根據統計，全台已有逾350萬人長期受膝痛困擾，輕症患者可先用藥物或PRP（高濃度血小板血漿）保守治療，但若持續惡化，就像「在破洞屋頂貼膠帶」，終究治標不治本，仍須考慮人工關節置換，目前每年已有超過3萬人接受人工膝關節置換手術。

無特殊損傷 甚至可用一輩子

雙和醫院關節重建科主任黃錦前指出，人體站立時有超過6成重量集中在膝內側，因此大部分患者都是內側磨損，透過半膝手術，不需要整個膝蓋都換掉。傳統人工膝關節壽命約10年，隨著材料進步，新型墊片耐磨度更高，若無外傷或特殊損傷，妥善保養「甚至可用一輩子」。

黃錦前說，在恢復上，全膝置換手術切口約15公分，術後2、3天才能下床；半膝手術切口小於10公分，保留韌帶結構，9成病人隔天即可走路，術後活動感更自然，不會有異物感。目前各大醫院的自費金額約落在13至14萬元。

他也提醒，如果出現久坐後起身需「熱機」才能走動、膝關節疼痛有卡卡聲響，或膝蓋腫脹、積水、無法完全彎曲，就應及早就醫檢查。

藝人王彩樺昨天也出席衛教活動，與曾換過膝關節的長輩們一起展現活力。她說，因為常拍戲、綜藝節目常要久站、跑跳、「綜藝摔」，膝蓋是最操勞的地方，格外注重保養，很多人和她一樣，以為人工膝關節只能全換，或害怕開刀，就選擇咬牙忍，但現在已經有新的手術方式，能少一點傷害、多一點便利。

