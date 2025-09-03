自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

台灣盛行率世界第一》兒童過敏性鼻炎沒控制 恐影響睡眠、學業成績

2025/09/03 05:30
台灣盛行率世界第一》兒童過敏性鼻炎沒控制 恐影響睡眠、學業成績

▲醫師提醒，過敏性鼻炎嚴重影響患者的日常生活與睡眠，家長切勿輕忽。 （記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

台灣盛行率世界第一》兒童過敏性鼻炎沒控制 恐影響睡眠、學業成績

▲過敏性鼻炎不只造成孩子經常性的鼻塞、流鼻水、打噴嚏，還可能合併其他病症；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

台灣兒童過敏性鼻炎盛行率高居世界第一。醫師提醒，過敏性鼻炎嚴重影響患者的日常生活與睡眠，若症狀沒能妥善控制，除了造成人際上的困擾，還可能陷入難入睡、睡不好、持續疲憊的惡性循環，家長千萬不要以為症狀跟感冒相似，就輕忽這類過敏性疾病的威脅。

台灣兒童過敏氣喘免疫及風濕病醫學會理事長姚宗杰說明，過敏性鼻炎不只造成孩子經常性的鼻塞、流鼻水、打噴嚏，統計發現，有一半以上的病童合併有過敏性結膜炎、2到4成病童可能合併氣喘、1到2成合併有異位性皮膚炎，且容易引發感染相關共病，如鼻竇炎、中耳炎等。

減敏治療 需長期才見成效

「台灣的兒童鼻子過敏的盛行率是世界第一！」姚宗杰也提到，台灣過敏性鼻炎盛行率越來越高，全台盛行率達26.3%，20歲以下盛行率更提升至37.8%，且因症狀往往在晚間發作，導致孩子睡眠品質不佳，進而影響孩子發育及白天學習時的專注度，加上長期張口呼吸造成的暴牙，都讓家長非常擔憂。

台灣過敏氣喘既臨床免疫醫學會理事長呂克桓進一步指出，也有些家長會覺得過敏性鼻炎的症狀像感冒一樣，因此忽略了這些症狀的嚴重性，但1項澳洲的千人兒童、青少年研究顯示，過敏性鼻炎症狀若長期沒得到控制，將影響睡眠品質與時長，「陷入難入睡、睡不安穩、還是很累」的惡性循環，也會影響課業；另有研究顯示，過敏性鼻炎患者若沒能妥善治療，會出現專注力下降的情況，成績表現也因此明顯惡化。

對於過敏性鼻炎治療，台大醫院雲林分院小兒部主治醫師王敬瑜解釋，傳統治療如抗組織胺、類固醇等，只是暫時抑制免疫反應，讓症狀緩解，停止用藥、減少用藥就會復發並反彈，近年來西醫轉向「減敏治療」，並已有證據顯示，可以透過藥物，在孩子免疫系統尚未定型時改善過敏體質，但這類治療就像是跑馬拉松，仰賴長期訓練，且治療初期有副作用，需要堅持使用一段時間，才能看到成果。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中