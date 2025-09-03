台灣盛行率世界第一》兒童過敏性鼻炎沒控制 恐影響睡眠、學業成績

▲醫師提醒，過敏性鼻炎嚴重影響患者的日常生活與睡眠，家長切勿輕忽。 （記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

▲過敏性鼻炎不只造成孩子經常性的鼻塞、流鼻水、打噴嚏，還可能合併其他病症；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

台灣兒童過敏性鼻炎盛行率高居世界第一。醫師提醒，過敏性鼻炎嚴重影響患者的日常生活與睡眠，若症狀沒能妥善控制，除了造成人際上的困擾，還可能陷入難入睡、睡不好、持續疲憊的惡性循環，家長千萬不要以為症狀跟感冒相似，就輕忽這類過敏性疾病的威脅。

台灣兒童過敏氣喘免疫及風濕病醫學會理事長姚宗杰說明，過敏性鼻炎不只造成孩子經常性的鼻塞、流鼻水、打噴嚏，統計發現，有一半以上的病童合併有過敏性結膜炎、2到4成病童可能合併氣喘、1到2成合併有異位性皮膚炎，且容易引發感染相關共病，如鼻竇炎、中耳炎等。

減敏治療 需長期才見成效

「台灣的兒童鼻子過敏的盛行率是世界第一！」姚宗杰也提到，台灣過敏性鼻炎盛行率越來越高，全台盛行率達26.3%，20歲以下盛行率更提升至37.8%，且因症狀往往在晚間發作，導致孩子睡眠品質不佳，進而影響孩子發育及白天學習時的專注度，加上長期張口呼吸造成的暴牙，都讓家長非常擔憂。

台灣過敏氣喘既臨床免疫醫學會理事長呂克桓進一步指出，也有些家長會覺得過敏性鼻炎的症狀像感冒一樣，因此忽略了這些症狀的嚴重性，但1項澳洲的千人兒童、青少年研究顯示，過敏性鼻炎症狀若長期沒得到控制，將影響睡眠品質與時長，「陷入難入睡、睡不安穩、還是很累」的惡性循環，也會影響課業；另有研究顯示，過敏性鼻炎患者若沒能妥善治療，會出現專注力下降的情況，成績表現也因此明顯惡化。

對於過敏性鼻炎治療，台大醫院雲林分院小兒部主治醫師王敬瑜解釋，傳統治療如抗組織胺、類固醇等，只是暫時抑制免疫反應，讓症狀緩解，停止用藥、減少用藥就會復發並反彈，近年來西醫轉向「減敏治療」，並已有證據顯示，可以透過藥物，在孩子免疫系統尚未定型時改善過敏體質，但這類治療就像是跑馬拉松，仰賴長期訓練，且治療初期有副作用，需要堅持使用一段時間，才能看到成果。

