超高齡社會失智增加 早察覺早治療

▲游翔淄醫師提醒大眾防治失智症。 （台中慈濟醫院提供）

記者歐素美／台中報導

台灣已邁入超高齡社會，65歲以上人口比例達2成，醫師呼籲大眾關注失智症對家庭與社會的衝擊，建議應及早察覺長輩異常徵兆，把握黃金治療期，透過訓練認知與調整生活延緩病程，減輕照護負擔。

高齡者每百人有8人 女性多於男性

台中慈濟醫院神經內科醫師游翔淄表示，根據調查，國內65歲以上長輩失智症盛行率為7.99%，亦即每100人約有8人可能罹患失智症，隨年齡增長，盛行率呈倍數上升，女性病人比例又高於男性。阿茲海默症是常見退化性失智症類型，占比超過一半，其次是血管型失智症和巴金森氏症失智症，病程往往與高血壓、糖尿病、高血脂等慢性疾病相關。

游翔淄指出，失智症是大腦退化性疾病，會影響記憶、思考與執行功能，與正常老化的健忘不同！正常老化的健忘屬於「想不起來，但經提醒後能想起」，失智症病人則「連提醒也無法回想，彷彿事情未曾發生過」，提醒民眾若發現長輩出現短期記憶喪失、反覆做同一件事或講相同的話，甚至情緒易怒、猜疑，原本能勝任的工作變得吃力，就必須提高警覺。

游翔淄說，治療失智症除藥物治療，調整生活習慣也很關鍵！建議長輩保持規律運動、維持社交參與、培養興趣愛好，並維持良好睡眠與生活作息，都有助延緩認知退化。地中海飲食也能降低高血壓、高血脂和糖尿病等共病引起的血管型失智症風險。

透過訓練認知 調整生活延緩病程

9月21日是國際失智症日，游翔淄期盼大眾多認識失智疾病，對病人多點同理心，消除誤解，更希望能早期介入發現失智症，延緩疾病惡化，也營造更多社會支持的友善環境，讓失智病人與家屬能獲得更多溫暖與支持。

