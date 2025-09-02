自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

4個月女嬰心雜音 心導管手術治癒

2025/09/02 05:30
4個月女嬰心雜音 心導管手術治癒

▲陳小妹因心雜音接受進一步檢查後，確診為動脈導管未關閉。（大林慈濟醫院提供）

記者王善嬿／嘉義報導

4個月女嬰心雜音 心導管手術治癒

▲劉瑋莉醫師（左）為陳小妹進行手術治療。（大林慈濟醫院提供）

4個月大的陳小妹，滿月時被醫師發現有心雜音，經心臟超音波檢查出動脈導管未關閉，可能導致心衰竭，日前經轉診至大林慈濟醫院接受「心導管開放性動脈導管關閉手術」治療，術後喝奶量增加，隔天就能在床上翻身玩耍、恢復良好，後續將持續追蹤。

陳媽媽說，女兒因心率偏快、血壓偏高，檢查發現有動脈導管未關閉症狀，因月齡小、動脈導管不大，也無明顯心臟衰竭症狀，醫師建議先吃藥預防心臟衰竭，但4個月大時，喝奶量遞減、活動量減少、沒精神，且動脈導管徑沒有縮小還擴大，可能導致嚴重心臟衰竭，因而決定動手術。

大林慈濟醫院兒童心臟科醫師劉瑋莉表示，動脈導管是連接主動脈與肺動脈的一條血管，是胎兒正常構造，不過胎兒出生後，動脈導管會逐漸收縮關閉，如果出生後仍沒有自然關閉，就稱為開放性動脈導管。

開放性動脈導管可能導致先天性心臟病，且依導管大小，患者可能沒症狀或有心雜音、心內膜炎感染，甚至出現餵食困難、生長遲緩、呼吸喘促等心臟衰竭症狀，若沒及時處理，還可能導致肺動脈高血壓，必須定期追蹤，在適當時機關閉。

劉瑋莉指出，手術時，陳小妹在深度鎮靜中睡著，僅在鼠蹊部開2個微小的血管穿刺傷口，在主動脈施打顯影劑攝影測量開放性動脈導管大小，接著置入關閉器封堵，過程中監測孩子的生命徵象，手術花近2小時完成，術後隔天，陳小妹就順利出院。

