喉嚨痛勿輕忽 當心化膿性扁桃腺炎

▲醫師提醒，切勿輕忽喉嚨痛；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／楊士維

▲圖2。（照片提供／楊士維）

喉嚨痛是十分常見的症狀，但要小心潛在的危機！有些喉嚨痛或許在病患自行休養的情況下會自行好轉，但有些細菌性感染造成的喉嚨痛，就得要徹底就醫，並服用藥物，才能長保健康。

▲圖1。（照片提供／楊士維）

1名60歲的女病患因為喉嚨痛好多天而前來就診，之前已自行服用止痛藥，但是服藥後症狀仍未減緩。檢查其咽喉部，可見雙側扁桃腺有黃白色的化膿分泌物覆蓋其上（圖1），應是細菌感染造成的化膿性扁桃腺炎。

給予抗生素及消炎止痛藥後，1週後回診，雙側的扁桃腺化膿已消褪（圖2），而且喉嚨痛症狀已幾近完全緩解。

A型鏈球菌 恐引發併發病

扁桃體發炎（俗稱扁桃體炎）是1種常見的喉嚨感染，通常由病毒引起，但約有15%至30%的病例是由A型鏈球菌（Group A Streptococcus）引起。儘管大多數扁桃體炎病例可以自行緩解，但若是由A型鏈球菌感染，並且未經適當治療，可能會引發嚴重併發症，包括鏈球菌感染後腎絲球腎炎，以及急性風濕熱。這2類併發症都和A型鏈球菌有相關。

當人體感染此細菌時，免疫系統會產生抗體來對抗它，這些抗體可能會錯誤地攻擊自身的組織，引發自體免疫反應。若攻擊的目標是腎絲球，便會導致腎絲球腎炎，可能出現血尿、水腫和高血壓等症狀。

急性風濕熱反覆發作對心臟瓣膜造成永久性損傷，演變為風濕性心臟病，會導致心臟瓣膜功能不全，嚴重影響心臟的功能。

預防嚴重後遺症的處置中，早期且適當地使用抗生素對於治療初次的鏈球菌感染至關重要。抗生素能夠有效清除細菌，從根本上阻止後續的免疫反應，繼之顯著降低鏈球菌感染後的腎絲球腎炎和風濕性心臟病的發生風險。

扁桃體化膿發炎若是由A型鏈球菌引起，絕非小事，應該積極就醫診療。儘管抗生素主要用於清除細菌，但其更重要的意義在於預防嚴重併發症。這也凸顯臨床上對鏈球菌性咽喉炎進行早期診斷與治療的重要性。

（作者為基隆長庚紀念醫院耳鼻喉頭頸外科主治醫師）

