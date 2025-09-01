80歲嬤腿痛半年 下肢靜脈逆流作祟

▲圖2：手術血管攝影及血管內超音波證實有骨盆腔髂靜脈阻塞現象。（照片提供／蔡承根）

文／蔡承根

▲圖1：左圖為右腳外觀有靜脈曲張的血管，右圖為超音波檢查顯示有靜脈逆流現象。（照片提供／蔡承根）

80歲的王阿嬤幾年前右膝換過人工關節。最近半年，她的右腳卻開始出現持續性疼痛，不論坐、站、躺都會痛，甚至睡不安穩、走不動。

家人一度懷疑是人工膝關節出問題，再次帶她回門診檢查。結果人工關節一切正常！於是前來心臟血管外科門診接受靜脈超音波與骨盆靜脈電腦斷層檢查，發現她的下肢靜脈曲張與血液逆流（圖1）及右側髂靜脈深層阻塞（圖2）。

請繼續往下閱讀...

經靜脈支架手術與靜脈曲張治療後，原本脹痛難耐的右腳變輕鬆且睡得好，手腳與身體水腫也變得比較不明顯

腿痛不只有「神經壓迫」！民眾常以為腿痛一定是腰椎退化、坐骨神經痛、關節老化或風濕病變。但最新的醫學研究提醒，靜脈疾病也是一個常被忽略的腿痛元凶！

慢性疼痛常與靜脈有關

2023年一項發表於《科學報告》（Scientific Reports）的研究指出：在因腿痛就診脊椎中心的患者中，有高達85%實際上有下肢靜脈逆流問題；將近一半患者的逆流只發生在「小靜脈」，外觀根本看不出來；但這些患者常有小腿麻、刺痛、沉重、抽筋、夜間惡化等症狀。

另一篇2024年發表於《世界臨床病例雜誌》（World Journal of Clinical Cases）的研究也強調：下肢靜脈逆流是「被忽略的腿痛拼圖」，許多慢性疼痛其實與靜脈有關，但卻被當作神經痛處理而錯過黃金治療時機。

靜脈功能不良4症狀

◎靜脈功能不良警訊：

●白天還好，一到下午晚上腳就腫脹。

●腿常沉重、發脹、抽筋或麻刺感。

●久站或久坐會加重，躺著也不會明顯改善。

●已做過腰椎或膝關節治療，但效果不好。

這些症狀都可能與靜脈逆流或阻塞有關，而非單純骨頭或神經問題。

王阿嬤正是靠這些「靜脈系統」的介入治療，重新走回日常生活的步調。

（作者為義大癌治療醫院及右昌聯合醫院心臟血管外科醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法