晴時多雲

健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

MRI影像+超音波切片 提高攝護腺癌診斷率

2025/09/01 05:30
MRI影像+超音波切片 提高攝護腺癌診斷率

▲精準醫療提升，攝護腺癌患者有機會及早被確診，積極進行治療。 （彰化基督教醫院提供）

文／張建祥

攝護腺癌在歐美國家男性十分常見，國人的發生率不像歐美國家高，但是近幾年來，隨著醫療進步、人口高齡化、西方飲食普及，以及診斷技術進步，罹患攝護腺癌的機會也逐年增加。根據2022年衛生福利部公布之台灣十大癌症死因資料統計，攝護腺癌位居第5名，在男性十大癌症發生率是第6名。早期攝護腺癌沒有明顯症狀，主要先依賴攝護腺特異抗原（PSA）及肛門指診檢查來診斷，再藉由經直腸攝護腺切片檢查來做病理確認，目前診斷攝護腺癌的標準方法仍然依據攝護腺切片的病理結果為主。

國人十大癌症死因第5名

傳統的經直腸攝護腺切片是透過超音波經直腸對攝護腺作12針的隨機切片，然而超音波對攝護腺腫瘤的敏感度卻非常低，根據一項研究發現，有35%的攝護腺腫瘤並無法在超音波上被發現，使得部分病灶容易在隨機的切片中被遺漏。文獻指出，傳統攝護腺切片可能會遺漏40%臨床上顯著的攝護腺癌。

國外近期有研究指出，核磁共振掃描（MRI）能夠準確識別男性的攝護腺癌，並降低不必要的切片檢查。如今，多參數核磁共振掃描在攝護腺癌的診斷中扮演著越來越重要的作用。

最近發展出核磁共振超音波影像融合切片的技術，在臨床上懷疑病人有攝護腺癌的風險時，先幫病人進行核磁共振的影像檢查，經過專科醫師的判讀後，描繪出攝護腺的輪廓以及腫瘤的範圍，透過電腦軟體建立一組攝護腺3D的影像；於手術當天將核磁共振的3D影像與即時掃描的超音波影像融合在一起，透過電腦協助醫師決定進針採樣的位置。

及早確診 積極進行治療

這種方式能讓切片的採樣大幅增加攝護腺癌的診斷率，減少不必要的切片及切片的感染機率。因精準率提升，攝護腺癌患者有機會及早被確診，積極進行治療。

（作者為彰化基督教醫院泌尿外科主治醫師）

