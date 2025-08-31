局部雕塑 美顏拉提 美容也能找中醫

▲美顏針比頭髮還細，施作時，疼痛痠麻感降低。（照片提供／謝昌儒）

文／謝昌儒

▲埋線屬侵入性治療，要選擇注重無菌操作的中醫院所施作。（照片提供／謝昌儒）

埋線、美顏針，都是從針灸衍伸出來的治療技術，傳統中醫學強調的是穴位和經絡理論，融合了現代解剖學概念後，針對體態雕塑與美容有更好的效果。

埋線常用在易堆積脂肪部位

埋線是利用特殊針具將可吸收的羊腸線埋入針灸穴位，藉此達到持續性的穴道刺激；埋線的天然線材，大約1-2週的時間可以自然被吸收，研究顯示其療效主要針對BMI、體重、腰臀圍的下降，臨床經驗在局部曲線雕塑上有比較好的效果。埋線常用在腹部、大腿、手臂等容易堆積脂肪部位，可促進局部脂肪代謝，再加上一些特殊穴位，達到抑制食慾、改善水腫或便秘。

美顏針大約近20年才開始在韓國、日本發展起來，最近10年由台灣顏面針灸醫學會引進教學與推廣。美顏針技術能讓原本過度使用而緊繃的面部肌肉放鬆，或是針在淺層筋膜來調整張力，達到拉提效果，進而改善淚溝、法令紋、木偶紋，澎潤蘋果肌，讓臉部線條較對稱。整體而言，能促進臉部血液和淋巴循環、增加膠原蛋白增生，改善暗沉的臉色或黑眼圈、淡化較淺層的痘疤和斑點。

美顏針可改善淚溝、法令紋

有些人會因為美顏針的多針數而卻步，其實美顏針所用的針甚至比頭髮還要細，讓施作時產生的疼痛痠麻感降低，提供自然美顏的另一選擇。

（作者為彰化基督教醫院中醫部主治醫師）

