懷孕吃雙份 體重失控風險加倍

醫師為民眾說明孕期飲食控制

文／梁玉惠

孕期可多吃新鮮蔬果、優質蛋白質及全穀類

不少準媽媽會認為，孕期就是要「吃兩人份」，以補足胎兒所需營養，但臨床觀察發現，體重增加過快反而容易引發多種健康問題。門診曾遇過一位30多歲的孕婦，懷孕中期時的體重比孕前增加近10公斤，她原以為是胎兒成長迅速，直到產檢時發現血糖異常，胎兒體重也明顯偏大，這才開始配合營養師調整飲食和生活習慣，最後順利生下健康寶寶。

體重增加過快 反易引發健康問題

孕期體重增加是自然現象，主要來自胎兒本身、胎盤、羊水、子宮擴張、母體血液量增加及脂肪囤積等。然而，若脂肪堆積過多，除影響孕婦健康，也可能造成胎兒過重，增加難產和剖腹產機率，甚至提高新生兒未來肥胖、糖尿病的風險。

因此孕期體重增加並非越多越好，體重劇烈上升，容易引發妊娠糖尿病、高血壓及水腫等併發症，增加孕婦與胎兒的健康風險。

◎要達成理想的體重管理，可從以下3方面著手：

●分階段合理補充熱量：孕期前3個月對熱量需求變化不大，不需額外增加食量；中期開始，建議每日增加約300大卡，後期則約450大卡。避免一次性暴飲暴食，以免血糖及體重劇烈波動。

分階段補充熱量 運動且控制糖脂

●規律且適度的運動：若身體狀況允許，孕婦可選擇快走、游泳、孕婦瑜伽等低至中強度運動，能促進血液循環、降低腰背痛及水腫發生。

●均衡飲食，控制糖脂攝取：多攝取新鮮蔬果、優質蛋白質及全穀類，避免高糖高脂食物，尤其是加工零食與含糖飲料。孕期容易有特別的飲食慾望，但建議多元化且有節制，保持營養均衡。

體重管理關鍵在於穩定上升，而非急速增減。過度節食可能導致營養攝取不足，影響胎兒器官發育，甚至引發孕婦貧血、頭暈等症狀。

此外，定期產檢中也會監測體重與血糖狀況，及早發現異常情況，有助預防嚴重併發症。孕期除了注重體重，心理健康也非常重要，保持良好心情、適度休息，才是全面照顧自己和寶寶的最佳方式，掌握正確飲食、適度運動與規律檢查，才能讓孕程平安順利，迎接健康寶寶的誕生。

（作者為育禾婦幼中心婦產科醫師）

