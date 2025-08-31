自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

寶寶健康媽媽安穩 就是正確哺乳方式

2025/08/31 05:30
▲推動母乳哺育從未要求媽媽必須全母乳，若因個人因素選擇配方奶，也應受到尊重；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔、羅國嘉／綜合報導

母嬰品牌「媽媽餵（Mamaway）」日前在影片中聲稱「嬰兒配方奶含糖量堪比2大瓶可樂」，誇張比喻引發批評，後續道歉聲明又因措辭不當持續延燒。國際泌乳顧問、開業中醫師李湘萍直言，哺乳方式沒有唯一標準，「只要寶寶健康、媽媽安穩，就是正確的選擇。」

石崇良︰強化民眾食安教育

李湘萍說，母乳每100毫升平均含6.5至7公克乳糖，提供嬰兒近4成熱量，對腦部與神經發育相當重要，配方奶多依循母乳設計，碳水化合物含量大致相近，僅在少數乳糖不耐或特殊醫療需求下，才會以麥芽糊精、玉米糖漿固體或少量蔗糖替代。她認為，嬰兒餵養的公共討論應回到科學與同理，而非製造恐慌放大焦慮。呼籲家長若對餵養方式有疑慮，應優先諮詢小兒科醫師或合格泌乳顧問。

準衛福部長石崇良昨表示，食安教育非常重要，未來需強化民眾健康識能，讓大家具備判斷與辨識能力，另一方面，相關廣告規定也需檢討，避免誤導民眾。

值得注意的是，台灣純母乳哺育率正持續下滑。根據衛福部統計，2022年全國嬰兒1個月以下的全母乳率僅52.1％，比2018年的67.2％大幅下降，6個月以下全母乳率更從46.2％降至28.7％，4年間跌近4成。

母乳政策核心是鼓勵而非強迫

台灣母乳哺育聯合學會榮譽理事長許淳森直言，母乳政策的核心在於「鼓勵」而非「強迫」，不應讓媽媽背上額外壓力，「一顆老鼠屎不要壞了一鍋粥。」

許淳森分析，COVID-19疫情期間因管制政策，母嬰同室與親餵推動受阻，導致哺乳率雪上加霜，雖然疫情過後已有回升，但與世界衛生組織的目標「6個月以下的全母乳率50％」仍有落差。他強調，關鍵在於教育與知識普及，尤其醫師參與格外重要。

尊重個人因素選擇配方奶

許淳森說，推動母乳哺育從未要求媽媽必須全母乳，若因個人因素選擇配方奶，也應受到尊重。如國健署的母嬰親善醫療院所認證，只要醫療人員解釋母乳的好處，即使最後選擇配方奶，也不會被扣分。他也引用自己的研究，母乳哺育率每增加1％，健保支出可減少約30萬元，對母嬰健康與醫療成本皆有助益。

